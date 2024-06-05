Українцю в Іспанії відмовили в реєстрації новонародженої дитини — яка причина

В Іспанії українцю відмовили в реєстрації новонародженої дитини — деталі
В Іспанії відмовили українцю в реєстрації новонародженої дитини в консульстві. Це сталося через те, що в нього не було документів про облік у військкоматі.
Про це повідомив снайпер Збройних сил України Костя Прошинський у Telegram у середу, 5 червня.
Відмова в реєстрації дитини за кордоном
Прошинський зазначив, що сім'я перебуває в Іспанії, тому новонароджену дитину батько поїхав реєструвати в консульство. Українцю відмовили, бо в нього не було документів про його облік у військкоматі
"Коли батько справедливо зауважив, що йдеться не про нього, а про дитину, яка буде громадянкою України, йому просто відповіли — нехай мати приїжджає і ми оформимо", — додав снайпер ЗСУ.
Нагадаємо, зміни в законодавстві закрили можливість виїзду з України для громадян, які мають посвідку на проживання у інших країнах. Тепер ці чоловіки мають звернутися до територіальних центрів комплектування та стати на військовий облік.
Також Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів 7 травня. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів.
Читайте Новини.LIVE!