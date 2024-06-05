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В Іспанії українцю відмовили в реєстрації новонародженої дитини — деталі

5 червня 2024 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українцю в Іспанії відмовили в реєстрації новонародженої дитини — яка причина
Натовп українців у консульстві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Іспанії відмовили українцю в реєстрації новонародженої дитини в консульстві. Це сталося через те, що в нього не було документів про облік у військкоматі.

Про це повідомив снайпер Збройних сил України Костя Прошинський у Telegram у середу, 5 червня.

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Прошинський зазначив, що сім'я перебуває в Іспанії, тому новонароджену дитину батько поїхав реєструвати в консульство. Українцю відмовили, бо в нього не було документів про його облік у військкоматі

"Коли батько справедливо зауважив, що йдеться не про нього, а про дитину, яка буде громадянкою України, йому просто відповіли — нехай мати приїжджає і ми оформимо", — додав снайпер ЗСУ.

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Допис Прошинського. Фото: скриншот

Нагадаємо, зміни в законодавстві закрили можливість виїзду з України для громадян, які мають посвідку на проживання у інших країнах. Тепер ці чоловіки мають звернутися до територіальних центрів комплектування та стати на військовий облік.

Також Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів 7 травня. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів. 

Україна
консульство
Іспанія
українці
діти

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