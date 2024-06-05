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В Испании украинцу отказали в регистрации новорожденного ребенка — детали

5 июня 2024 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцу в Испании отказали в регистрации новорожденного ребенка — какая причина
Толпа украинцев в консульстве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Испании отказали украинцу в регистрации новорожденного ребенка в консульстве. Это произошло из-за того, что у него не было документов об учете в военкомате.

Об этом сообщил снайпер Вооруженных сил Украины Костя Прошинский в Telegram в среду, 5 июня.

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Прошинский отметил, что семья находится в Испании, поэтому новорожденного ребенка отец поехал регистрировать в консульство. Украинцу отказали, потому что у него не было документов о его учете в военкомате

"Когда отец справедливо заметил, что речь идет не о нем, а о ребенке, которая будет гражданкой Украины, ему просто ответили — пусть мать приезжает и мы оформим", — добавил снайпер ВСУ.

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Пост Прошинского. Фото: скриншот

Напомним, изменения в законодательстве закрыли возможность выезда из Украины для граждан, имеющих вид на жительство в других странах. Теперь эти мужчины должны обратиться в территориальные центры комплектования и стать на военный учет.

Также Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов 7 мая. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.

Украина
консульство
Испания
украинцы
дети

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