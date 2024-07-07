В Ірані потонув новітній есмінець Саханд

Затонулий есмінець "Саханд". Фото: IRNA

У неділю, 7 липня, в порту Бендер-Аббас під час ремонту затонув, фрегат класу Mouj, есмінець ВМС Ірану "Саханд". Відомо про двох загиблих.

Про це повідомило державне видання IRNA.

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Есмінець під час ремонту біля причалу втратив рівновагу. Причиною стала технічна несправність, яка спричинила проникнення води до резервуарів. Через невелику глибину можливо привести в рівновагу.

Відомо, що двоє людей загинуло, ще кількох людей доправили в лікарню.

Затонулий есмінець "Саханд". Фото: IRNA

Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Додамо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.