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В Ірані зазнав катастрофи новий есмінець "Саханд"

7 липня 2024 21:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Ірані потонув новітній есмінець Саханд
Затонулий есмінець "Саханд". Фото: IRNA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У неділю, 7 липня, в порту Бендер-Аббас під час ремонту затонув, фрегат класу Mouj, есмінець ВМС Ірану "Саханд". Відомо про двох загиблих.

Про це повідомило державне видання IRNA.

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Есмінець під час ремонту біля причалу втратив рівновагу. Причиною стала технічна несправність, яка спричинила проникнення води до резервуарів. Через невелику глибину можливо привести в рівновагу.

Відомо, що двоє людей загинуло, ще кількох людей доправили в лікарню.

Затонулий есмінець "Саханд". Фото: IRNA
Затонулий есмінець "Саханд". Фото: IRNA

Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Додамо, що  у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

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