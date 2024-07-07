В Иране утонул новейший эсминец Саханд

Затонувший эсминец "Саханд". Фото: IRNA

В воскресенье, 7 июля, в порту Бендер-Аббас во время ремонта затонул фрегат класса Mouj, эсминец ВМС Ирана "Саханд". Известно о двух погибших.

Об этом сообщило государственное издание IRNA.

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Эсминец во время ремонта у причала потерял равновесие. Причиной стала техническая неисправность, вызвавшая проникновение воды в резервуары. Из-за небольшой глубины его можно привести в равновесие.

Известно, что два человека погибли, еще несколько человек доставлены в больницу.

Затонувший эсминец "Саханд". Фото: IRNA

Ранее мы писали, что на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Добавим, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них до сих пор находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.