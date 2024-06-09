Пітон в Індонезії проковтнув 50-річну жінку, в якої було четверо дітей

Місцеві жителі виявили пітона. Фото: ViralPress

В Індонезії гігантський, 6-метровий пітон проковтнув жінку. Трагедія сталася у лісі неподалік села Калемпанг.

Про це у суботу, 8 червня, повідомило видання Daily Mail.

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Місцеві жителі розповіли, що жінку звали Фаріда, вона поспішала на ринок, щоб продати овочі зі свого городу. Пішла через ліс. Першим на сполох забив чоловік Фаріди. Вночі разом з сусідами він вирушив на пошуки дружини.

Але жінку знайшли лише наступного дня: люди побачили в заростях гігантського шестиметрового пітона з великим здуттям живота. Змії розпороли живіт, але жінка була вже мертва.

Пітон проковтнув жінку. Фото: ViralPress

"Якби я був з нею того дня, пітон не наважився б до неї доторкнутися. Я навіть уявити не можу, які страждання їй довелося пережити", — сказав чоловік загиблої.

Тіло жінки, яку проковтнув пітон. Фото: ViralPress

Нагадаємо, жителі Одеси почали все частіше стикатися зі зміями у своїх автівках та помешканням. Зокрема, у місті побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги.

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