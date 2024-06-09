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В Индонезии питон-людоед проглотил женщину — ужасающие кадры

9 июня 2024 02:11
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Питон в Индонезии проглотил 50-летнюю женщину, у которой было четверо детей
Местные жители нашли питона. Фото: ViralPress
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Индонезии гигантский, 6-метровый питон проглотил женщину. Трагедия произошла в лесу недалеко от села Калемпанг.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщило издание Daily Mail.

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Местные жители рассказали, что женщину звали Фарида, она спешила на рынок, чтобы продать овощи со своего огорода. Пошла через лес. Первым тревогу забил муж Фариды. Ночью вместе с соседями он отправился на поиски жены.

Но женщину нашли только на следующий день: люди увидели в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием живота. Змее распороли живот, но женщина была уже мертва.

В Индонезии питон проглотил женщину
Питон проглотил женщину. Фото: ViralPress

"Если бы я был с ней в тот день, питон не решился бы к ней прикоснуться. Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить", — сказал муж погибшей.

В Индонезии питон проглотил женщину
Тело женщины, которую проглотил питон. Фото: ViralPress

Напомним, жители Одессы начали все чаще сталкиваться со змеями в своих автомобилях и квартирах. В частности, в городе стало больше желтобрюшного полоза, занесенного в Красную книгу.

Также мы писали, что во Львовской области змеи покусали двух человек.

трагедия
змеи
Индонезия
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