Питон в Индонезии проглотил 50-летнюю женщину, у которой было четверо детей

Местные жители нашли питона. Фото: ViralPress

В Индонезии гигантский, 6-метровый питон проглотил женщину. Трагедия произошла в лесу недалеко от села Калемпанг.

Об этом в субботу, 8 июня, сообщило издание Daily Mail.

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Местные жители рассказали, что женщину звали Фарида, она спешила на рынок, чтобы продать овощи со своего огорода. Пошла через лес. Первым тревогу забил муж Фариды. Ночью вместе с соседями он отправился на поиски жены.

Но женщину нашли только на следующий день: люди увидели в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием живота. Змее распороли живот, но женщина была уже мертва.

Питон проглотил женщину. Фото: ViralPress

"Если бы я был с ней в тот день, питон не решился бы к ней прикоснуться. Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить", — сказал муж погибшей.

Тело женщины, которую проглотил питон. Фото: ViralPress

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