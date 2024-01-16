В Індійському потужний циклон Белаль — відомо про загиблих

Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

В Індійському океані пронісся ураган "Бабель". Внаслдіок цього влада Маврикія оголосила про введення комендантської години. Зокрема, циклон уже викликав зливи, що підтопили столицю країни Порт-Луї. Наразі на осрові дії штурмове попередження.

Про це повідомляє L'Express.

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Як повідомив голова національної поліції Аніл Кумар Діп, комендантська година діятиме з 22:00 (21:00 за київським часом) у понеділок до 12:00 (11:00 за київським часом) у вівторок.

Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

"Порушнику загрожує штраф до 100 тисяч маврикійських рупій (2,3 тисячі доларів США) або тюремне ув'язнення до двох років. Пересуватися вулицями буде дозволено лише співробітникам екстрених служб та служб життєзабезпечення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок потопу вже відомо про загибель однієї людини.

Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

Водночас французький лідер Емманюель Макрон в соціальній мережі X (Twitter) повідомив, що на його прохання, на Реюньйон вирушить міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

"Я хотів би запевнити всіх мешканців та обраних представників, що ми повністю мобілізовані. Наші маврикійські друзі також страждають від циклону. Я хотів би висловити нашу солідарність з ними", — написав він.

Нагадаємо, 15 січня у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.