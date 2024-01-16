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В Індійському потужний циклон Белаль — відомо про загиблих

16 січня 2024 05:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Індійському потужний циклон Белаль — відомо про загиблих
Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Індійському океані пронісся ураган "Бабель". Внаслдіок цього влада Маврикія оголосила про введення комендантської години. Зокрема, циклон уже викликав зливи, що підтопили столицю країни Порт-Луї. Наразі на осрові дії штурмове попередження.

Про це повідомляє L'Express.

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Як повідомив голова національної поліції Аніл Кумар Діп, комендантська година діятиме з 22:00 (21:00 за київським часом) у понеділок до 12:00 (11:00 за київським часом) у вівторок.

В Індійському океані лютує циклон Белаль: є загиблі. Фото
Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express 

"Порушнику загрожує штраф до 100 тисяч маврикійських рупій (2,3 тисячі доларів США) або тюремне ув'язнення до двох років. Пересуватися вулицями буде дозволено лише співробітникам екстрених служб та служб життєзабезпечення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок потопу вже відомо про загибель однієї людини.

В Індійському океані лютує циклон Белаль: є загиблі. Фото
Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

Водночас французький лідер Емманюель Макрон в соціальній мережі X (Twitter) повідомив, що на його прохання, на Реюньйон вирушить міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

В Індійському океані лютує циклон Белаль: є загиблі. Фото
Наслідки потопу у Порт-Луї. Фото: L'Express

"Я хотів би запевнити всіх мешканців та обраних представників, що ми повністю мобілізовані. Наші маврикійські друзі також страждають від циклону. Я хотів би висловити нашу солідарність з ними", — написав він.

Нагадаємо, 15 січня у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера. 

стихійне лихо
негода
Індійський океан
загиблі

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