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В Индийском мощный циклон Белаль — известно о погибших

16 января 2024 05:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Индийском мощный циклон Белаль — известно о погибших
Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L&#39;Express
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Индийском океане пронесся ураган "Бабель". Вследствие этого власти Маврикия объявили о введении комендантского часа. В частности, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Пока на осровые действия штурмовое предупреждение.

Об этом сообщает L'Express.

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Как сообщил глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22:00 (21:00 по киевскому времени) в понедельник до 12:00 (11:00 по киевскому времени) во вторник.

В Индийском океане свирепствует циклон Белаль: есть погибшие. Фото
Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

"Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов США) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет позволено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате потопа уже известно о гибели одного человека.

В Индийском океане свирепствует циклон Белаль: есть погибшие. Фото
Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

В то же время французский лидер Эмманюэль Макрон в социальной сети X (Twitter) сообщил, что по его просьбе на Реюньон отправится министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

В Индийском океане свирепствует циклон Белаль: есть погибшие. Фото
Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

"Я хотел бы заверить всех жителей и избранных представителей, что мы полностью мобилизованы. Наши маврикийские друзья тоже страдают циклоном. Я хотел бы выразить нашу солидарность с ними", — написал он.

Напомним, 15 января в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

стихийное бедствие
непогода
Индийский океан
погибшие

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