В Индийском мощный циклон Белаль — известно о погибших

Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

В Индийском океане пронесся ураган "Бабель". Вследствие этого власти Маврикия объявили о введении комендантского часа. В частности, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Пока на осровые действия штурмовое предупреждение.

Об этом сообщает L'Express.

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Как сообщил глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22:00 (21:00 по киевскому времени) в понедельник до 12:00 (11:00 по киевскому времени) во вторник.

Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

"Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов США) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет позволено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате потопа уже известно о гибели одного человека.

Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

В то же время французский лидер Эмманюэль Макрон в социальной сети X (Twitter) сообщил, что по его просьбе на Реюньон отправится министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Последствия потопа в Порт-Луи. Фото: L'Express

"Я хотел бы заверить всех жителей и избранных представителей, что мы полностью мобилизованы. Наши маврикийские друзья тоже страдают циклоном. Я хотел бы выразить нашу солидарность с ними", — написал он.

Напомним, 15 января в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.