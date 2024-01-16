В Индийском мощный циклон Белаль — известно о погибших
В Индийском океане пронесся ураган "Бабель". Вследствие этого власти Маврикия объявили о введении комендантского часа. В частности, циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Пока на осровые действия штурмовое предупреждение.
Об этом сообщает L'Express.
Что известно об урагане в Индийском океане
Как сообщил глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22:00 (21:00 по киевскому времени) в понедельник до 12:00 (11:00 по киевскому времени) во вторник.
"Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов США) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет позволено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате потопа уже известно о гибели одного человека.
В то же время французский лидер Эмманюэль Макрон в социальной сети X (Twitter) сообщил, что по его просьбе на Реюньон отправится министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
"Я хотел бы заверить всех жителей и избранных представителей, что мы полностью мобилизованы. Наши маврикийские друзья тоже страдают циклоном. Я хотел бы выразить нашу солидарность с ними", — написал он.
Напомним, 15 января в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
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