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В Євростаті розповіли, скільки українців отримали статус тимчасового захисту

13 лютого 2024 11:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Євростаті розповіли, скільки українців отримали статус тимчасового захисту
Українські біженці за кордоном. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на кінець 2023 року в Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона українців. Вони виїхали з країни внаслідок вторгнення російських окупантів.

Про це повідомляє Євростат.

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Основними країнами, які приймали людей були:

  • Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (954 795; 22,1%);
  • Чехія (373 035; 8,7%).
Країни ЄС, в яких перебувають біженці з України.
Країни ЄС, в яких перебувають біженці з України. Фото: ec.europa.eu

Станом на кінець листопада минулого року найбільше зростання кількості людей з статусом тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині, Чехії та Іспанії. Ще у трьох країнах ЄС вона зменшилася, а саме в Італії, Франції та Польщі.

Дослідження, проведені Євростатом, показали, що в порівнянні з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість осіб, які отримали тимчасовий захист на кінець грудня 2023 року, була виявлена у Чехії — 34,5, Болгарії — 26,5, Естонії — 26,3, Литві — 26,2 і Польщі — 26,0 на тисячу осіб.

На 31 грудня 2023 року громадяни України складали понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист у Європі. З них майже половина були дорослі жінки — 46,2%, діти — 33,2%, а дорослі чоловіки — більше ніж 20,6%.

Нагадаємо, влада Німеччини припускає, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року. При цьому один із найнесприятливіших наслідків у війні може призвести до того, що ще близько 10 млн українців можуть покинути свою країну.

Раніше Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, однак скоротила його до 30 червня 2024 року.

війна
українці
Україна
Європа
біженці

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