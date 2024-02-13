В Євростаті розповіли, скільки українців отримали статус тимчасового захисту

Українські біженці за кордоном. Фото: AFP

Станом на кінець 2023 року в Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона українців. Вони виїхали з країни внаслідок вторгнення російських окупантів.

Про це повідомляє Євростат.

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Основними країнами, які приймали людей були:

Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС);

Польща (954 795; 22,1%);

Чехія (373 035; 8,7%).

Країни ЄС, в яких перебувають біженці з України. Фото: ec.europa.eu

Станом на кінець листопада минулого року найбільше зростання кількості людей з статусом тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині, Чехії та Іспанії. Ще у трьох країнах ЄС вона зменшилася, а саме в Італії, Франції та Польщі.

Дослідження, проведені Євростатом, показали, що в порівнянні з населенням кожної країни ЄС, найбільша кількість осіб, які отримали тимчасовий захист на кінець грудня 2023 року, була виявлена у Чехії — 34,5, Болгарії — 26,5, Естонії — 26,3, Литві — 26,2 і Польщі — 26,0 на тисячу осіб.

На 31 грудня 2023 року громадяни України складали понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист у Європі. З них майже половина були дорослі жінки — 46,2%, діти — 33,2%, а дорослі чоловіки — більше ніж 20,6%.

Нагадаємо, влада Німеччини припускає, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року. При цьому один із найнесприятливіших наслідків у війні може призвести до того, що ще близько 10 млн українців можуть покинути свою країну.

Раніше Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, однак скоротила його до 30 червня 2024 року.