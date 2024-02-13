В Евростате рассказали, сколько украинцев получили статус временной защиты

Украинские беженцы за границей. Фото: AFP

По состоянию на конец 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона украинцев. Они уехали из страны в результате вторжения российских оккупантов.

Об этом сообщает Евростат.

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Основными странами, которые принимали людей, были:

Германия (1 251 245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);

Польша (954795; 22,1%);

Чехия (373035; 8,7%).

Страны ЕС, в которых находятся беженцы из Украины. Фото: ec.europa.eu

По состоянию на конец ноября прошлого года наибольший рост людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии, Чехии и Испании. Еще в трех странах ЕС он снизился, а именно в Италии, Франции и Польше.

Исследования, проведенные Евростатом, показали, что по сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество лиц, получивших временную защиту на конец декабря 2023 года, было обнаружено в Чехии — 34,5, Болгарии — 26,5, Эстонии — 26,3, Литве — 26,2 и Польше — 26,0 на тысячу человек.

На 31 декабря 2023 года граждане Украины составляли более 98% лиц, получивших временную защиту в Европе. Из них почти половина были взрослые женщины — 46,2%, дети — 33,2%, а взрослые мужчины — более 20,6%.

Напомним, власти Германии предполагают, что Украина сможет удержать фронт до конца 2024 года. При этом одно из самых неблагоприятных последствий в войне может привести к тому, что еще около 10 млн украинцев могут покинуть свою страну.

Ранее Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины, однако сократила ее до 30 июня 2024 года.