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В Евростате рассказали, сколько украинцев получили статус временной защиты

13 февраля 2024 11:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Евростате рассказали, сколько украинцев получили статус временной защиты
Украинские беженцы за границей. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на конец 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона украинцев. Они уехали из страны в результате вторжения российских оккупантов.

Об этом сообщает Евростат.

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Основными странами, которые принимали людей, были:

  • Германия (1 251 245 человек; 29,0% от общего количества ЕС);
  • Польша (954795; 22,1%);
  • Чехия (373035; 8,7%).
Страны ЕС, в которых находятся беженцы из Украины.
Страны ЕС, в которых находятся беженцы из Украины. Фото: ec.europa.eu

По состоянию на конец ноября прошлого года наибольший рост людей со статусом временной защиты наблюдался в Германии, Чехии и Испании. Еще в трех странах ЕС он снизился, а именно в Италии, Франции и Польше.

Исследования, проведенные Евростатом, показали, что по сравнению с населением каждой страны ЕС наибольшее количество лиц, получивших временную защиту на конец декабря 2023 года, было обнаружено в Чехии — 34,5, Болгарии — 26,5, Эстонии — 26,3, Литве — 26,2 и Польше — 26,0 на тысячу человек.

На 31 декабря 2023 года граждане Украины составляли более 98% лиц, получивших временную защиту в Европе. Из них почти половина были взрослые женщины — 46,2%, дети — 33,2%, а взрослые мужчины — более 20,6%.

Напомним, власти Германии предполагают, что Украина сможет удержать фронт до конца 2024 года. При этом одно из самых неблагоприятных последствий в войне может привести к тому, что еще около 10 млн украинцев могут покинуть свою страну.

Ранее Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины, однако сократила ее до 30 июня 2024 года.

война
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Украина
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