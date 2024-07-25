Корупція в країнах Європи — опитування Eurobarometer

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Понад дві третини громадян Європейського Союзу вважають, що корупція широко поширена в їхній країні.Так проголосували 95% громадян Греції, Португалії, Мальти та Словенії.

Про це йдеться в опитуванні Eurobarometer.

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Які країни вважають, що у них поширена корупція

Згідно із результатами опитування Eurobarometer, 68% європейців вважають, що в їхній країні поширена корупція. Найвищий відсоток зафіксовано серед жителів Греції 98%, Португалії 96%, Мальти 95% і Словенії 95%.

Найнижчий відсоток зафіксовано у Фінляндії 18%, Данії 26% і Люксембурзі 43%. Близько 27% європейців сказали, що вони особисто стикалися з корупцією у своєму повсякденному житті, а 75% зауважили, що бізнес і політика надто тісно пов’язані, що створює умови для процвітання корупції.

Жителі яких країн вважають, що у них поширена корупція. Фото: Eurobarometer

Європейці залишаються скептичними щодо зусиль національних урядів у боротьбі з корупцією: 65% громадян вважають, що справи про корупцію на високому рівні недостатньо розслідуються, і лише 30% вважають, що зусилля уряду по боротьбі з корупцією ефективні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини.

Раніше ми писали, що дослідниця з вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Катерина Бондар назвала три головні перешкоди, які заважають американським оборонним компаніям інвестувати в Україну. Однією з цих перешкод є корупція