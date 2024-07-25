Коррупция в странах Европы — опрос Eurobarometer

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Более двух третей граждан Европейского Союза считают, что коррупция широко распространена в их стране. Так проголосовали 95% граждан Греции, Португалии, Мальты и Словении.

Об этом идет речь в опросе Eurobarometer.

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Какие страны считают, что у них распространена коррупция

Согласно результатам опроса Eurobarometer, 68% европейцев считают, что в их стране распространена коррупция. Самый высокий процент зафиксирован среди жителей Греции 98%, Португалии 96%, Мальты 95% и Словении 95%.

Самый низкий процент зафиксирован в Финляндии 18%, Дании 26% и Люксембурге 43%. Около 27% европейцев сказали, что они лично сталкивались с коррупцией в своей повседневной жизни, а 75% отметили, что бизнес и политика слишком тесно связаны, что создает условия для процветания коррупции.

Жители каких стран полагают, что у них распространена коррупция. Фото: Eurobarometer

Европейцы остаются скептическими по поводу усилий национальных правительств в борьбе с коррупцией: 65% граждан считают, что дела о коррупции на высоком уровне недостаточно расследуются, и только 30% считают, что усилия правительства по борьбе с коррупцией эффективны.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

Ранее мы писали, что исследовательница из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Екатерина Бондарь назвала три главных препятствия, которые мешают американским оборонным компаниям инвестировать в Украину. Одним из этих препятствий является коррупция