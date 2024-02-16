Війна РФ проти України: в ГУР назвали два напрямки

Андрій Юсов. Фото: FB/Андрій Юсов

Росія надалі працюватиме за двома ключовими напрямками щодо впливу на Україну. Перше, це пропаганда та дезінформація, направлена на українців з метою дестабілізації ситуації, а друге — проводитиме роботу проти України зовні — у демократичних країнах та у країнах глобального півдня.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на пресконференції, присвяченій інформаційній війні РФ проти України.

За його словами, традиційно залишаються два ключові напрямки, по яких РФ працюватиме у 2024 році. Перше — спроба вплинути пропагандою і дезінформацією на українців з метою дестабілізувати ситуацію, сколихнути та розірвати країну зсередини.

Це може дозволити ворогу в тому числі сколихнути ситуацію на фронті.

Паралельно йтиме робота зовні і вона поділятиметься на блоки. Перший —вільний світ та демократичні країни, і друге — країни Глобального півдня.

"РФ розповідатиме про неоднозначність, ще якісь ніценітниці типу біолабораторій, жахливих злочинів українців та багато іншої дурні. У країнах Глобального півдня можна почути кліше з часів Холодної війни. І там це буде відгукуватися, бо довгий період часу в інформаційному плані там був інформаційний вакуум", — пояснив Юсов.

За словами представника ГУР, попри серйозні для України виклики за 2 роки повномасштабної війни країна не просто тримається, а й виграє пропагандистські атаки у ворога.

"Це дуже добре, бо у ресурсному плані наші величини неспівмірні. Ми можемо їм протидіяти за рахунок єдності та згуртованості. Ну, і головне, що на боці України — правда, що Україна захищає себе від несправделивої агресії. Ці ключові фактори допомагають нам вигравати інформаційну війну", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейкову інформацію про наступ на Сумщину. Проте у МВА спростували такі дані.

Також в РФ поширюють чергову брехню щодо того, що Україні потрібно начебто мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ.