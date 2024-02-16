Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ГУР попередили про намагання РФ розірвати Україну зсередини arrow

В ГУР попередили про намагання РФ розірвати Україну зсередини

16 лютого 2024 06:06
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна РФ проти України: в ГУР назвали два напрямки
Андрій Юсов. Фото: FB/Андрій Юсов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Росія надалі працюватиме за двома ключовими напрямками щодо впливу на Україну. Перше, це пропаганда та дезінформація, направлена на українців з метою дестабілізації ситуації, а друге — проводитиме роботу проти України зовні — у демократичних країнах та у країнах глобального півдня.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на пресконференції, присвяченій інформаційній війні РФ проти України. 

За його словами, традиційно залишаються два ключові напрямки, по яких РФ працюватиме у 2024 році. Перше — спроба вплинути пропагандою і дезінформацією на українців з метою дестабілізувати ситуацію, сколихнути та розірвати країну зсередини.

Це може дозволити ворогу в тому числі сколихнути ситуацію на фронті.

Паралельно йтиме робота зовні і вона поділятиметься на блоки. Перший —вільний світ та демократичні країни, і друге — країни Глобального півдня.

"РФ розповідатиме про неоднозначність, ще якісь ніценітниці типу біолабораторій, жахливих злочинів українців та багато іншої дурні. У країнах Глобального півдня можна почути кліше з часів Холодної війни. І там це буде відгукуватися, бо довгий період часу в інформаційному плані там був інформаційний вакуум", — пояснив Юсов.

За словами представника ГУР, попри серйозні для України виклики за 2 роки повномасштабної війни країна не просто тримається, а й виграє пропагандистські атаки у ворога. 

"Це дуже добре, бо у ресурсному плані наші величини неспівмірні. Ми можемо їм протидіяти за рахунок єдності та згуртованості. Ну, і головне, що на боці України — правда, що Україна захищає себе від несправделивої агресії. Ці ключові фактори допомагають нам вигравати інформаційну війну", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейкову інформацію про наступ на Сумщину. Проте у МВА спростували такі дані. 

Також в РФ поширюють чергову брехню щодо того, що Україні потрібно начебто мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ.

росіяни
пропаганда
мобілізація
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі