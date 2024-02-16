Война РФ против Украины: в ГУР назвали два направления

Андрей Юсов. Фото: FB/Андрей Юсов

Россия в дальнейшем будет работать по двум ключевым направлениям влияния на Украину. Первое, это пропаганда и дезинформация, направленная на украинцев с целью дестабилизации ситуации, а второе — работу против Украины снаружи в демократических странах и странах Uлобального юга.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов на пресс-конференции, посвященной информационной войне РФ против Украины.

По его словам, традиционно остаются два ключевых направления, по которым РФ будет работать в 2024 году. Первое — попытка повлиять на пропаганду и дезинформацию на украинцев с целью дестабилизировать ситуацию, всколыхнуть и разорвать страну изнутри.

Это может позволить врагу в том числе всколыхнуть ситуацию на фронте.

Параллельно будет идти работа снаружи, и она будет делиться на блоки. Первый – свободный мир и демократические страны, и второй – страны Глобального юга.

"РФ будет рассказывать о неоднозначности, еще какую-то чепуху типа биолабораторий, ужасных преступлений украинцев. В странах Глобального юга можно услышать клише со времен Холодной войны. И там это будет отзываться, потому что долгий период времени в информационном плане был информационный вакуум", – объяснил Юсов.

По словам представителя ГУР, несмотря на серьезные для Украины вызовы за 2 года полномасштабной войны, страна не просто держится, но и выигрывает пропагандистские атаки у врага.

"Это очень хорошо, потому что в ресурсном плане наши величины несоразмерны. Мы можем им противодействовать за счет единства и сплоченности. Ну, и главное, что на стороне Украины — правда, ведь Украина защищает себя от несправедливой агрессии. Эти ключевые факторы помогают нам выигрывать информационную войну", — подытожил Юсов.

Напомним, россияне распространяют фейковую информацию о наступлении на Сумщину. Однако в МВА опровергли такие данные.

Также в РФ распространяют очередную ложь относительно того, что Украине нужно вроде бы мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь ВСУ.