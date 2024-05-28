В "Епіцентрі" розповіли, чи перегляне гіпермаркет заходи безпеки після ударів РФ

Розбір завалів у знищеному російськими авіабомбами "Епіцентрі" у Харкові. Фото: Суспільне Харків

В мережі "Епіцентр" вважають заходи безпеки в магазинах пропрацьованими. Там наголошують, що правила безпеки діють в усіх гіпермаркетах мережі.

Про це розказала керівниця департаменту зв'язків з громадськістю гіпермаркету "Епіцентр" Юлія Чудновець в етері "Суспільне. Студія" у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Про недоліки у безпеці гіпермаркетів

"У нас заходи безпеки пропрацьовані, і саме тому так мало жертв — дуже чітко діяли всі наші працівники. Під час повітряної тривоги лунає оголошення, і всіх відвідувачів просять покинути приміщення. Треба розуміти, що в нас торгові центри не на три-чотири тисячі квадратів, а на 25 тисяч. Це дуже багато. І людей просять покинути приміщення, виходити, але ми не зачиняємо дверей, тому що якщо ми зачинимо, вони залишаться в пастці й просто", — говорить Юлія Чудновець.

За її словами, це чітко відпрацьована схема, і вона працює не лише в гіпермаркетах по східних регіонах, а по всіх торгових центрах. На відміну від усіх інших торгових об'єктів "Епіцентр" має й перевагу, і величезний мінус одночасно — великі площі. Людям легко там загубитися й навіть сховатися, якщо вони не завжди хочуть реагувати на тривоги, каже Чудновець.

"Це наша відповідальність, і наша проблема, і наші співробітники до останнього зазвичай залишаються, щоб евакуювати всіх людей", — сказала Чудновець.

За її словами, після ударів по гіпермаркету у Харкові ймовірно загинули 14 працівників компанії та промоутерів.

Загалом, за даними поліції Харківщини станом на 28 травня під час російських ударів по "Епіцентру" загинули 18 людей, 49 отримали поранення, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.