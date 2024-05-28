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В "Эпицентре" рассказали, пересмотрит ли гипермаркет меры безопасности после ударов РФ

28 мая 2024 19:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В "Эпицентре" рассказали, пересмотрит ли гипермаркет меры безопасности после ударов РФ
Разбор завалов в уничтоженном российскими авиабомбами "Эпицентре" в Харькове. Фото: Суспільне Харків
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В сети "Эпицентр" считают меры безопасности в магазинах проработанными. Там подчеркивают, что правила безопасности действуют во всех гипермаркетах сети.

Об этом рассказала руководитель департамента по связям с общественностью гипермаркета "Эпицентр" Юлия Чудновец в эфире "Общественное. Студия" во вторник, 28 мая.

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О недостатках в безопасности гипермаркетов

"У нас меры безопасности проработаны, и именно поэтому так мало жертв — очень четко действовали все наши работники. Во время воздушной тревоги раздается объявление, и всех посетителей просят покинуть помещение. Надо понимать, что у нас торговые центры не на три-четыре тысячи квадратов , а на 25 тысяч. Это очень много. И людей просят покинуть помещение, выходить, но мы не закрываем дверь, потому что если мы закроем, они останутся в ловушке и просто", — говорит Юлия Чудновец.

По ее словам, это четко отработанная схема, и она работает не только в гипермаркетах по восточным регионам, но и по всем торговым центрам. В отличие от всех других торговых объектов "Эпицентр" имеет и преимущество, и огромный минус одновременно большие площади. Людям легко там потеряться и даже спрятаться, если они не всегда хотят реагировать на тревоги, говорит Чудновец.

"Это наша ответственность, и наша проблема, и наши сотрудники до последнего обычно остаются, чтобы эвакуировать всех людей", — сказала Чудновец.

По ее словам, после ударов по гипермаркету в Харькове, вероятно, погибли 14 работников компании и промоутеров.

В общей сложности, по данным полиции Харьковщины по состоянию на 28 мая во время российских ударов по "Эпицентру" погибли 18 человек, 49 получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. К моменту обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

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