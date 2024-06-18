Збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС перевищили 210 млрд грн, - Котін

"Енергоатом". Фото: antikor.com.ua

Прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 мільярдів гривень. Щомісяця через простій ЗАЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

Кількість персоналу на ЗАЕС зменшилася до трьох тисяч осіб

"Енергоатом" не врахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Петра Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 мільярдів гривень.

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 мільярдів гривень. На сьогодні ми вже втратили понад 210 мільярдів гривень через те, що Запорізька АЕС не працює", — зазначив Котін.

Як стало відомо, інформація, направлена Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива, адже не виконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3000 осіб.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації з березня 2022 року. За цей час окупанти неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки: мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал та переривали лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Запорізька атомна електростанція може подавати електроенергію в систему України. Це дало б українцям змогу легше пережити зиму.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.