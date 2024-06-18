Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В "Енергоатомі" підрахували, скільки вони втратили через окупацію ЗАЕС arrow

В "Енергоатомі" підрахували, скільки вони втратили через окупацію ЗАЕС

18 червня 2024 20:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Збитки "Енергоатома" через окупацію ЗАЕС перевищили 210 млрд грн, - Котін
"Енергоатом". Фото: antikor.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Прямі збитки "Енергоатома" через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 мільярдів гривень. Щомісяця через простій ЗАЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

Кількість персоналу на ЗАЕС зменшилася до трьох тисяч осіб

"Енергоатом" не врахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Петра Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 мільярдів гривень.

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 мільярдів гривень. На сьогодні ми вже втратили понад 210 мільярдів гривень через те, що Запорізька АЕС не працює", — зазначив Котін.

Як стало відомо, інформація, направлена Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива, адже не виконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3000 осіб.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації з  березня 2022 року. За цей час окупанти неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки: мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал та переривали лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Запорізька атомна електростанція може подавати електроенергію в систему України. Це дало б українцям змогу легше пережити зиму.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

війна в Україні
Атомна електростанція
збитки
ЗАЕС
російські війська
окупація
МАГАТЕ
Енергоатом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор