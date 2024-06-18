Убытки "Энергоатома" из-за оккупации ЗАЭС превысили 210 млрд грн, - Котин

"Энергоатом". Фото: antikor.com.ua

Прямой ущерб "Энергоатома" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции превысил 210 миллиардов гривен. Ежемесячно из-за простого ЗАЭС "Энергоатом" теряет около 6 миллиардов гривен.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Петр Котин во вторник, 18 июня.

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"Энергоатом" не учел ущерб из-за вынужденного перемещения работников ЗАЭС на подконтрольную правительству Украины территорию.

По словам Петра Котина, ежемесячно из-за простого ЗАЭС "Энергоатом" теряет около 6 миллиардов гривен.

"Прямого ущерба за первую неделю их пребывания там 35 миллиардов гривен. На сегодняшний день мы уже потеряли более 210 миллиардов гривен из-за того, что Запорожская АЭС не работает", — отметил Котин.

Как стало известно, информация, направленная Россией в Секретариат МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, ложна, ведь не выполнено до 90% капитальных ремонтов, а количество персонала уменьшилось до 3000 человек.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция находится в оккупации с марта 2022 года. За это время оккупанты неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности: миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал и прерывали линии питания АЭС от энергосистемы Украины.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Запорожская атомная электростанция может подавать электроэнергию в систему Украины. Это позволило бы украинцам легче пережить зиму.

Ранее мы рассказывали, что дефицит света в энергосистеме обусловлен, прежде всего, оккупацией шести атомных блоков ЗАЭС в Энергодаре. Поэтому в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.