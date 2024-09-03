В Австрії незадоволені кількістю працевлаштованих українських біженців

Українські біженці. Фото: ap.org

В Австрії підрахували скільки громадян України мають офіційне працевлаштування. Показники згідно з результатами дослідження зросли, але все одно є незадовільними.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 3 серпня, з посиланням на Службу зайнятості Австрії.

Читайте також:

Скільки українців мають роботу в Австрії

Показники працевлаштування українців у Австрії дещо зросли. Проте, в країні досі є велика кількість українських біженців, які досі не зареєстровані, як ті, що шукають роботу.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", — заявив генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Скільки українців у Австрії

Австрійське статистичне управління порахувало, що на початок 2024 року в країні зареєстрували майже 81 тисячу громадян України. Дві третини з цієї кількості становили жінки і майже половина (45%. — Ред.) проживають у Відні.

Згідно з останнім дослідженням, в Австрії 6 016 осіб з України мають статус переміщеної особи та зареєстровані у Службі зайнятості на пошук роботи. Тим часом 21 184 особи мають офіційне працевлаштування.

Найчастіше українці працюють у секторі розміщення та харчування, торгівлі. Третина з працевлаштованих знайшла роботу у Відні.