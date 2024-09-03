В Австрии недовольны количеством трудоустроенных украинских беженцев

В Австрии недовольны количеством трудоустроенных украинцев в стране — сколько работают
В Австрии подсчитали, сколько граждан Украины имеют официальное трудоустройство. Показатели согласно результатам исследования выросли, но все равно неудовлетворительны.
Об этом сообщает Укринформ во вторник, 3 августа, ссылаясь на Службу занятости Австрии.
Сколько украинцев работают в Австрии
Показатели трудоустройства украинцев в Австрии несколько выросли. Однако в стране до сих пор есть большое количество украинских беженцев, которые до сих пор не зарегистрированы, как ищущие работу.
"Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости лишь около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу", — заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.
Сколько украинцев в Австрии
Австрийское статистическое управление посчитало, что к началу 2024 года в стране зарегистрировали почти 81 тысячу граждан Украины. Две трети из этого количества составляли женщины и почти половина (45% — ред.) проживают в Вене.
Согласно последнему исследованию, в Австрии 6016 человек из Украины имеют статус перемещенного лица и зарегистрированы в Службе занятости на поиск работы. Между тем 21 184 человека имеют официальное трудоустройство.
Чаще украинцы работают в секторе размещения и питания, торговли. Треть из трудоустроенных нашла работу в Вене.
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