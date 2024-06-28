Допомога від USAID — Україна встановила одну когенераційну установку із 96

Луцьк отримав когенераційну установку. Фото: Луцька міська рада

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок для 32 міст та трьох університетів. Проте стало відомо, що лише одна із установок для забезпечення електроенергії та тепла була встановлена у Житомирі.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в етері Еспресо у п'ятницю, 28 червня.

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Попенко повідомив, що агентство USAID передало Україні 96 когенераційних установок загальною потужністю 55 МВт для 32 міст та трьох університетів. Із них встановили тільки одну у Житомирі.

"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, але я хочу сказати, що з 96 установок від USAID практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він додав, що Міненерго відмовляється фінансувати те, що нам передають американські партнери USAID.

"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, адже жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж", — зауважив Попенко.

Він підкреслив, що міністр енергетики України звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що газопоршнева установка була встановлена, але, як з'ясувалося, це не так.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк зазначав, що до початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться. За його словами, зробити це за три місяці, що залишилися, неможливо.

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