Помощь от USAID — Украина установила одну когенерационную установку из 96

Луцк получил когенерационную установку. Фото: Луцкий городской совет

Агентство USAID передало Украине 96 когенерационных установок для 32 городов и трех университетов. Однако стало известно, что только одна из установок по обеспечению электроэнергии и тепла была установлена в Житомире.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Эспрессо в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

В Украине установили только одну когенерационную установку из 96

Попенко сообщил, что агентство USAID передало Украине 96 когенерационных установок общей мощностью 55 МВт для 32 городов и трех университетов. Из них установили только одну в Житомире.

"Дай Бог, чтобы наша власть на всех уровнях хотя бы подсоединила те мощности, которые мы уже имеем. Имею в виду установки, которые нам передало агентство USAID, а это 96 установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов. А еще то, что нам передали отдельно наши американские партеры для Энергоатома – установка на 28 МВт. Возможно, это будет инсайдом, но я хочу сказать, что из 96 установок от USAID практически ни одна не установлена. Только в Житомире", — отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Он добавил, что Минэнерго отказывается финансировать то, что нам передают американские партнеры USAID.

"Так произошло с одной из ТЭЦ, когда они подали заявку, разработали документы, полностью весь пакет на установку газопоршневой установки на 50 МВт, а министерство сказало, что не даст под это деньги. Такая же ситуация на местном уровне, ведь ни одна из этих установок , кроме Житомира, не была установлена. И самая знаменитая на 28 МВт газопоршневая установка, подаренная Энергоатому, которая полтора года уже находится в Украине, но мы не можем до сих пор подключить ее к сетям" , — отметил Попенко.

Он подчеркнул, что министр энергетики Украины отчитывался на заседании комитета Верховной Рады, что газопоршневая установка была установлена, но, как выяснилось, это не так.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк отмечал, что до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не получится. По его словам, сделать это за оставшиеся три месяца невозможно.

Ранее мы писали, что в Укрэнерго дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии с учетом сохранения сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.