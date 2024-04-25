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Уряд запровадив нові підстави звільнення з роботи — про що йдеться

25 квітня 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Уряд запровадив нові підстави звільнення з роботи — про що йдеться
Трудова книжка. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Верховна Рада України у четвер, 25 квітня, внесла зміни до Кодексу законів про працю. Вони встановлюють додаткові підстави звільнення працівників з роботи з ініціативи роботодавця.

Про це повідомила нардеп від партії "Євросолідарність" Ірина Геращенко.

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За словами політикині, нова підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця — набрання чинності судового вердикту, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає продовження роботи, або призвело до втрати довіри роботодавця.

Також було внесено застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку про дії або бездіяльність працівника, що можуть сприяти державі-агресору.

Крім того, також додали такі підстави, як дії працівника, які можуть сприяти державі-агресору, на об'єктах стратегічного значення та невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

"На жаль, були відхилені поправки до другого читання, які захищали працівника від свавілля роботодавця під приводом "невиконання внутрішніх правил", під які можна підвести будь-які дії", — резюмує Геращенко.

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Скриншот допису Геращенко

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном, і тепер українцям за кордоном зарахують трудовий стаж в пенсію.

Водночас майже 75% українських компаній відчувають дефіцит кадрів, що значно вище, порівняно з 55% восени 2023 року.

робота
Україна
звільнення
працівники
ринок праці

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