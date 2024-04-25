Правительство ввело новые основания увольнения с работы — о чем идет речь

Трудовая книга. Фото иллюстративное: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 25 апреля, внесла изменения в Кодекс законов о труде. Они устанавливают дополнительные основания для увольнения работников с работы по инициативе работодателя.

Об этом сообщила нардеп от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

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По словам политика, новое основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя — вступление в силу судебного вердикта, которым работник приговорен к лишению свободы или иному наказанию, исключающему продолжение работы, или привело к потере доверия работодателя.

Также была внесена оговорка в правила внутреннего трудового распорядка о действиях или бездействии работника, которые могут способствовать стране-агрессору.

Кроме того, добавили такие основания, как действия работника, которые могут способствовать стране-агрессору, на объектах стратегического значения и невыполнение правил внутреннего трудового распорядка.

"К сожалению, были отклонены поправки ко второму чтению, которые защищали работника от произвола работодателя под предлогом "несоблюдения внутренних правил", под которые можно подвести какие-либо действия", — резюмирует Геращенко.

Скриншот поста Геращенко

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей, и теперь украинцам за границей отнесут трудовой стаж в пенсию.

В то же время почти 75% украинских компаний испытывают дефицит кадров, что значительно выше по сравнению с 55% осенью 2023 года.