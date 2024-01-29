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Уряд призначив розслідування щодо голови КРАІЛ Івана Рудого

29 січня 2024 22:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Уряд призначив розслідування щодо голови КРАІЛ Івана Рудого
Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів призначив розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Провести його мають протягом наступних двох місяців з дати прийняття відповідного розпорядження, тобто з 12 січня 2024 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №25 від 12 січня 2024 року.

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Уряд визначив Національне агентство з питань держслужби органом, відповідальним за організацію проведення службового розслідування. З цією метою було створено спеціальну комісію.

Службове розслідування має бути проведено протягом двох місяців з дати ухвалення цього розпорядження, тобто з 12 січня цього року

У пресслужбі НАЗК нагадали, що 5 січня 2024 року НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ у зв’язку із виявленням адмінправопорушення за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП. Йдеться про неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

"Так, на підставі звернення викривача до НАЗК за захистом, проведено перевірку та встановлено порушення прав викривачів у діяльності голови КРАІЛ. За результатами перевірки 28 грудня 2023 року НАЗК внесено припис КМУ, як органу, що координує діяльність КРАІЛ, з вимогою усунути порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" в діяльності КРАІЛ та притягнути винних до відповідальності", — поінформували в установі.

Раніше ми повідомляли, що начальник управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції в Києві Олександр Дибов буде звільнений. Це сталося на тлі скандалу щодо його необґрунтованих активів. Правоохоронець оголосив, що вже подав рапорт про відставку.

Кабінет міністрів
Київ
корупція
Україна
розслідування

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