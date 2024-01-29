Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Правительство назначило расследование в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого arrow

Правительство назначило расследование в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого

29 января 2024 22:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство назначило расследование в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого
Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый. Фото: 368.media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров назначил расследование в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Провести его должны в течение двух месяцев с даты принятия соответствующего распоряжения, то есть с 12 января 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №25 от 12 января 2024 года.

Читайте также:

Расследование против руководителя КРИАЛ

Правительство определило Национальное агентство по госслужбе органом, ответственным за организацию проведения служебного расследования. С этой целью была создана специальная комиссия.

Служебное расследование должно быть проведено в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения, то есть с 12 января этого года

В прессслужбе НАПК напомнили, что 5 января 2024 года НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ в связи с выявлением админправонарушения по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП. Речь идет о несообщении о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

"Да, на основании обращения обличителя в НАПК за защитой, проведена проверка и установлено нарушение прав обличителей в деятельности председателя КРАИЛ. По результатам проверки 28 декабря 2023 НАЗК внесено предписание КМУ, как органа, координирующего деятельность КРАИЛ, с требованием устранить нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в деятельности КРАИЛ и привлечь виновных к ответственности", — проинформировали в учреждении.

Ранее мы сообщали, что начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве Александр Дыбов будет уволен. Это произошло на фоне скандала по поводу его необоснованных активов. Правоохранитель объявил, что уже подал рапорт об отставке.

Кабинет министров
Киев
коррупция
Украина
расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме