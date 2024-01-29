Правительство назначило расследование в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый. Фото: 368.media

Кабинет министров назначил расследование в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Провести его должны в течение двух месяцев с даты принятия соответствующего распоряжения, то есть с 12 января 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №25 от 12 января 2024 года.

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Правительство определило Национальное агентство по госслужбе органом, ответственным за организацию проведения служебного расследования. С этой целью была создана специальная комиссия.

Служебное расследование должно быть проведено в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения, то есть с 12 января этого года

В прессслужбе НАПК напомнили, что 5 января 2024 года НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ в связи с выявлением админправонарушения по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП. Речь идет о несообщении о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

"Да, на основании обращения обличителя в НАПК за защитой, проведена проверка и установлено нарушение прав обличителей в деятельности председателя КРАИЛ. По результатам проверки 28 декабря 2023 НАЗК внесено предписание КМУ, как органа, координирующего деятельность КРАИЛ, с требованием устранить нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в деятельности КРАИЛ и привлечь виновных к ответственности", — проинформировали в учреждении.

Ранее мы сообщали, что начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве Александр Дыбов будет уволен. Это произошло на фоне скандала по поводу его необоснованных активов. Правоохранитель объявил, что уже подал рапорт об отставке.