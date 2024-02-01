Уряд ухвалив три важливі рішення, які посилять оборону України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду. Фото: Telegram політика

Український уряд ухвалив три постанови, які будуть сприяти посиленню оборонно-промислового комплексу нашої держави. Зокрема, йдеться про виготовлення боєприпасів та закупівлю дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Що зміниться у виробництві боєприпасів

За його словами, на засіданні було погоджено документ щодо дерегуляції виробництва снарядів.

"Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію", — зауважив політик.

Як відомо, такий проєкт було запущено влітку 2023 року. Для цього вдалося розширити перелік потенційних виробників, усунути бюрократію та створити чіткі алгоритми.

"За пів року зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування", — запевнив Шмигаль.

Ціни на виготовлення БпЛА

Він додав, що ще одним рішенням є встановлення цін на виробництво безпілотників. Тепер їхні виробники надаватимуть "уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%".

"Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", — наголосив прем'єр-міністр.

Зміни в оборонних закупівлях

Крім того, відтепер оборонні закупівлі будуть відбуватися за чіткою процедурою шляхом закритого модулю системи Prozorro. Таке рішення було ухвалено на засіданні Уряду.

"Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики", — підсумував Шмигаль.

Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна буде купувати дрони через систему публічних закупівель Prozorro. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, така постанова Уряду є "революційною".