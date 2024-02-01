Правительство приняло три важных решения, которые усилят оборону Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Фото: Telegram политика

Украинское правительство приняло три постановления, которые будут способствовать усилению оборонно-промышленного комплекса нашего государства. В частности, речь идет об изготовлении боеприпасов и закупке дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что изменится в производстве боеприпасов

По его словам, на заседании был согласован документ о дерегуляции производства снарядов.

"Распространяем экспериментальный проект по производству боеприпасов к беспилотникам на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствуем процедуру регистрации производителей. Новые предприятия смогут быстро включиться в работу. Таким образом, в кратчайшие сроки усилим нашу армию", — отметил политик.

Как известно, такой проект был запущен летом 2023 года. Для этого удалось расширить список потенциальных производителей, устранить бюрократию и создать четкие алгоритмы.

"За полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания", — заверил Шмыгаль.

Цены на изготовление БпЛА

Он добавил, что еще одним решением является установление цен на производство беспилотников. Теперь их производители будут предоставлять "уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%".

"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", — подчеркнул премьер-министр.

Изменения в оборонных закупках

Кроме того, теперь оборонные закупки будут происходить по четкой процедуре путем закрытого модуля системы Prozorro. Такое решение было принято на заседании правительства.

"Мы решаем сразу несколько задач. Гарантируем непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым. Устанавливаем прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль. Устанавливаем предохранители утечки информации, которая несет риски безопасности", — подытожил Шмыгаль.

Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, ранее мы писали, что Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такое постановление Правительства является "революционным".