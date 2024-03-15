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Унаслідок ранкового обстрілу селища на Запоріжжі загинула літня жінка

15 березня 2024 12:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Унаслідок ранкового обстрілу селища на Запоріжжі загинула літня жінка
Наслідки обстрілу в Запорізькій області. Ілюстративне фото: Новини поліції Запорізької області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вранці село Долинка, що знаходиться в Пологівському районі Запорізької області, зазнало атаки зі сторони ворога.  Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами очільника обласної адміністрації, від отриманих травм жінка померла на місці.

"Росіяни вбили 76-річну жінку. Уламки російського снаряду поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку", — заявив він.

Унаслідок ранкового обстрілу селища на Запоріжжі загинула літня жінка - фото 1
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед". 

Також ми писали про те, що у ДСНС показали кадри з наслідками ворожого обстрілу Вінничини. 

смерть
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров

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