Унаслідок ранкового обстрілу селища на Запоріжжі загинула літня жінка
15 березня 2024 12:44
Наслідки обстрілу в Запорізькій області. Ілюстративне фото: Новини поліції Запорізької області / Telegram
Сьогодні вранці село Долинка, що знаходиться в Пологівському районі Запорізької області, зазнало атаки зі сторони ворога. Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Подробиці трагедії
За словами очільника обласної адміністрації, від отриманих травм жінка померла на місці.
"Росіяни вбили 76-річну жінку. Уламки російського снаряду поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку", — заявив він.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Харківську область дронами "Шахед".
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