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В результате утренних обстрелов поселка в Запорожье погибла пожилая женщина

15 марта 2024 12:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В результате утренних обстрелов поселка в Запорожье погибла пожилая женщина
Последствия обстрелов в Запорожской области. Иллюстративное фото: Новости полиции Запорожской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня утром село Долинка, находящееся в Пологовском районе Запорожской области, подверглось атаке со стороны врага. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

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Подробности трагедии

По словам главы облгосадминистрации, от полученных травм женщина скончалась на месте.

"Россияне убили 76-летнюю женщину. Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома", — заявил он.

В результате утренних обстрелов поселка в Запорожье погибла пожилая женщина - фото 1
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед".

Также мы писали о том, что в ГСЧС показали кадры с последствиями вражеского обстрела Винничины.

смерть
Запорожская область
обстрелы
Иван Федоров

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