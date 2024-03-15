В результате утренних обстрелов поселка в Запорожье погибла пожилая женщина

Последствия обстрелов в Запорожской области. Иллюстративное фото: Новости полиции Запорожской области / Telegram

Сегодня утром село Долинка, находящееся в Пологовском районе Запорожской области, подверглось атаке со стороны врага. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

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Подробности трагедии

По словам главы облгосадминистрации, от полученных травм женщина скончалась на месте.

"Россияне убили 76-летнюю женщину. Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома", — заявил он.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед".

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