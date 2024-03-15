В результате утренних обстрелов поселка в Запорожье погибла пожилая женщина
Сегодня утром село Долинка, находящееся в Пологовском районе Запорожской области, подверглось атаке со стороны врага. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Подробности трагедии
По словам главы облгосадминистрации, от полученных травм женщина скончалась на месте.
"Россияне убили 76-летнюю женщину. Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома", — заявил он.
Напомним, что россияне обстреляли Харьковскую область дронами "Шахед".
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