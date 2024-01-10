Умєров запросив міністра оборони Бразилії відвідати Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з бразильським колегою Жозе Мусіо Монтейро Філью. Сторони обговорили ситуації на передовій в Україні.
Про це Умєров повідомив на своїй сторінці в X.
Умєров запросив бразильського колегу до України
"Провів відеодзвінок зі своїм бразильським колегою Жозе Мусіо Монтейро Філью", — повідомив глава Міноборони України.
Він зазначив, що сторони обговорили посилення взаємної співпраці між двома країнами, а також розвиток оборонних технологій та інновацій.
"Поінформував міністра про поточну безпекову ситуацію на передовій", — зазначив Умєров.
Також він повідомив, що запросив бразильського колегу відвідати Україну.
Раніше ми розповідали, що Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну 29 грудня. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.
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