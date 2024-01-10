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Умєров запросив міністра оборони Бразилії відвідати Україну

10 січня 2024 20:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Умєров запросив міністра оборони Бразилії відвідати Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Х Рустема Умєрова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з бразильським колегою Жозе Мусіо Монтейро Філью. Сторони обговорили ситуації на передовій в Україні.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці в X.

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Умєров запросив бразильського колегу до України

"Провів відеодзвінок зі своїм бразильським колегою Жозе Мусіо Монтейро Філью", — повідомив глава Міноборони України.

Він зазначив, що сторони обговорили посилення взаємної співпраці між двома країнами, а також розвиток оборонних технологій та інновацій.

"Поінформував міністра про поточну безпекову ситуацію на передовій", — зазначив Умєров.

Також він повідомив, що запросив бразильського колегу відвідати Україну.

Раніше ми розповідали, що Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Вони обговорили спільне виробництво безпілотників.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну 29 грудня. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.

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