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Умеров пригласил министра обороны Бразилии посетить Украину

10 января 2024 20:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Умеров пригласил министра обороны Бразилии посетить Украину
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Х Рустема Умерова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью. Стороны обсудили ситуацию на передовой Украине.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в X.

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Умеров пригласил бразильского коллегу в Украину

"Провел видеозвонок со своим бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью", — сообщил глава Минобороны Украины.

Он отметил, что стороны обсудили усиление взаимного сотрудничества между двумя странами, а также развитие оборонных технологий и инноваций.

"Проинформировал министра о текущей ситуации безопасности на передовой", — отметил Умеров.

Также он сообщил, что пригласил бразильского коллегу посетить Украину.

Ранее мы рассказывали, что Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с латвийским коллегой Андресом Спрудсом. Они обсудили совместное производство беспилотников.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину 29 декабря. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.

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