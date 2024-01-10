Умеров пригласил министра обороны Бразилии посетить Украину

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Х Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью. Стороны обсудили ситуацию на передовой Украине.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в X.

Читайте также:

Название

Умеров пригласил бразильского коллегу в Украину

"Провел видеозвонок со своим бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью", — сообщил глава Минобороны Украины.

Он отметил, что стороны обсудили усиление взаимного сотрудничества между двумя странами, а также развитие оборонных технологий и инноваций.

"Проинформировал министра о текущей ситуации безопасности на передовой", — отметил Умеров.

Также он сообщил, что пригласил бразильского коллегу посетить Украину.

Ранее мы рассказывали, что Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с латвийским коллегой Андресом Спрудсом. Они обсудили совместное производство беспилотников.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину 29 декабря. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.