Умеров пригласил министра обороны Бразилии посетить Украину
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью. Стороны обсудили ситуацию на передовой Украине.
Об этом Умеров сообщил на своей странице в X.
Умеров пригласил бразильского коллегу в Украину
"Провел видеозвонок со своим бразильским коллегой Жозе Мусио Монтейро Филью", — сообщил глава Минобороны Украины.
Он отметил, что стороны обсудили усиление взаимного сотрудничества между двумя странами, а также развитие оборонных технологий и инноваций.
"Проинформировал министра о текущей ситуации безопасности на передовой", — отметил Умеров.
Также он сообщил, что пригласил бразильского коллегу посетить Украину.
Ранее мы рассказывали, что Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с латвийским коллегой Андресом Спрудсом. Они обсудили совместное производство беспилотников.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину 29 декабря. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.
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