Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Уламок із Міжнародної космічної станції впав на будинок жителя США — що говорять у NASA arrow

Уламок із Міжнародної космічної станції впав на будинок жителя США — що говорять у NASA

3 квітня 2024 17:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Уламок із Міжнародної космічної станції впав на будинок жителя США — що говорять у NASA
Космічний уламок. Фото: Alejandro Otero / X (Twitter)
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Уламок космічного сміття вразив двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

Про це пише видання The Guardian.

Читайте також:

У США космічний об'єкт внав на будинок

Металевий циліндричний об'єкт вагою майже 1 кг впав на будинок жителя міста Неаполь. Житель, Алехандро Отеро, який перебував удома разом зі своїм сином, заявив про падіння цього предмета, що, його словами, прибув із космосу. Наразі експерти NASA розглядають версію, згідно з якою уламок може бути частиною вантажного піддону для батарей, викинутого з Міжнародної космічної станції (МКС) ще в 2021 році.

Космічне командування ВПС США зафіксувало входження в атмосферу великого уламку космічного сміття над штатом Флорида, але точне походження цього об'єкта ще невідоме. Деякі експерти припускають, що це саме той уламок, який кружляв на орбіті після викидання з МКС.

Поки що немає точних відомостей про те, чи справді цей предмет колись належав МКС, і розслідування інциденту триває. Алехандро Отеро висловив бажання отримати відшкодування за завдану шкоду, проте визначення відповідальності ускладнюється фактом, що батареї, до яких можливо належав уламок, були доставлені на МКС японським космічним агентством.

Представники NASA заявили, що найближчим часом буде надана інформація щодо походження уламка та можливості його пов'язаності з МКС.

Нагадаємо, ми розповідали, які буденні речі несуть небезпеку астронавтам у космосі.

Також ми повідомляли, що на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди.

США
космос
астероїди
космічна станція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК