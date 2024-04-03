Уламок із Міжнародної космічної станції впав на будинок жителя США — що говорять у NASA

Космічний уламок. Фото: Alejandro Otero / X (Twitter)

Уламок космічного сміття вразив двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

Про це пише видання The Guardian.

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Металевий циліндричний об'єкт вагою майже 1 кг впав на будинок жителя міста Неаполь. Житель, Алехандро Отеро, який перебував удома разом зі своїм сином, заявив про падіння цього предмета, що, його словами, прибув із космосу. Наразі експерти NASA розглядають версію, згідно з якою уламок може бути частиною вантажного піддону для батарей, викинутого з Міжнародної космічної станції (МКС) ще в 2021 році.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

Космічне командування ВПС США зафіксувало входження в атмосферу великого уламку космічного сміття над штатом Флорида, але точне походження цього об'єкта ще невідоме. Деякі експерти припускають, що це саме той уламок, який кружляв на орбіті після викидання з МКС.

Поки що немає точних відомостей про те, чи справді цей предмет колись належав МКС, і розслідування інциденту триває. Алехандро Отеро висловив бажання отримати відшкодування за завдану шкоду, проте визначення відповідальності ускладнюється фактом, що батареї, до яких можливо належав уламок, були доставлені на МКС японським космічним агентством.

Представники NASA заявили, що найближчим часом буде надана інформація щодо походження уламка та можливості його пов'язаності з МКС.

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