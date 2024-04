Обломок с Международной космической станции упал на дом жителя США, говорящего в NASA

Hello. Looks как один из those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore через крышу и went thru 2 floors. Almost his my son.

Можете ли вы участвовать в подготовке NASA к connect with me? Имеются лишние сообщения и электронная почта без ответа. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV