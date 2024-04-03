Обломок с Международной космической станции упал на дом жителя США, говорящего в NASA

Космический обломок. Фото: Alejandro Otero /X (Twitter)

Обломок космического мусора поразил двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Металлический цилиндрический объект весом около 1 кг упал на дом жителя города Неаполь. Житель Алехандро Отеро, находившийся дома вместе со своим сыном, заявил о падении этого предмета, который, по его словам, прибыл из космоса. Пока эксперты NASA рассматривают версию, согласно которой обломок может быть частью грузового поддона для батарей, выброшенного с Международной космической станции (МКС) еще в 2021 году.

Hello. Looks как один из those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore через крышу и went thru 2 floors. Almost his my son.

Можете ли вы участвовать в подготовке NASA к connect with me? Имеются лишние сообщения и электронная почта без ответа. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) 15 марта, 2024

Космическое командование ВВС США зафиксировало вхождение в атмосферу большого обломка космического мусора над штатом Флорида, но точное происхождение этого объекта еще неизвестно. Некоторые эксперты предполагают, что это именно тот обломок, который кружил на орбите после выбрасывания из МКС.

Пока нет точных сведений о том, действительно ли этот предмет когда-то принадлежал МКС, и расследование инцидента продолжается. Алехандро Отеро выразил желание получить возмещение за причиненный ущерб, однако определение ответственности осложняется фактом, что батареи, к которым, возможно, принадлежал обломок, были доставлены на МКС японским космическим агентством.

Представители NASA заявили, что в ближайшее время будет предоставлена информация о происхождении обломка и возможности его связанности с МКС.

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