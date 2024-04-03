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Обломок с Международной космической станции упал на дом жителя США — что говорят в NASA

3 апреля 2024 17:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Обломок с Международной космической станции упал на дом жителя США, говорящего в NASA
Космический обломок. Фото: Alejandro Otero /X (Twitter)
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Обломок космического мусора поразил двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Металлический цилиндрический объект весом около 1 кг упал на дом жителя города Неаполь. Житель Алехандро Отеро, находившийся дома вместе со своим сыном, заявил о падении этого предмета, который, по его словам, прибыл из космоса. Пока эксперты NASA рассматривают версию, согласно которой обломок может быть частью грузового поддона для батарей, выброшенного с Международной космической станции (МКС) еще в 2021 году.

Космическое командование ВВС США зафиксировало вхождение в атмосферу большого обломка космического мусора над штатом Флорида, но точное происхождение этого объекта еще неизвестно. Некоторые эксперты предполагают, что это именно тот обломок, который кружил на орбите после выбрасывания из МКС.

Пока нет точных сведений о том, действительно ли этот предмет когда-то принадлежал МКС, и расследование инцидента продолжается. Алехандро Отеро выразил желание получить возмещение за причиненный ущерб, однако определение ответственности осложняется фактом, что батареи, к которым, возможно, принадлежал обломок, были доставлены на МКС японским космическим агентством.

Представители NASA заявили, что в ближайшее время будет предоставлена информация о происхождении обломка и возможности его связанности с МКС.

Напомним, мы рассказывали, какие обыденные вещи несут опасность астронавтам в космосе.

Также мы сообщали, что на Луне обнаружили подземный мир , где могут поселиться люди.

США
космос
астероиды
космическая станция

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