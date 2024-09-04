Кожна штора обійдеться Укрзалізниці у 7 тисяч гривень

Вагон потягу Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю сонцезахисних штор для своїх вагонів. За умови тендеру, що розміщується на порталі Prozorro, потяги оснастять шторами на шалені 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Telegram-канал Батальйон "Монако".

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Тендер на закупівлю штор для вагонів. Фото: Скриншот

Отже, в тендері вказано, що залізничники хочуть придбати 782 широкі штори по 7 500 грн за штуку. Окрім цього планується закупити 158 вузьких сонцезахисних штор по 7 000 грн за штуку.

В повідомлені щодо тендеру зазначається, що в Укрзалізниці виставили такі умови порівнявши ринкову вартість комплектів та взявши до уваги ціни від попередніх закупівель. Таким чином і була в тендері вказана така "мінімальна вартість".