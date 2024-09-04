Каждая штора обойдется Укрзализныце в 7 тысяч гривен

Вагон поезда Укрзализныци. Фото: Новости.

Укрзализныця объявила тендер на закупку солнцезащитных штор для своих вагонов. По условиям тендера, размещенного на портале Prozorro, поезда оснастят шторами на сумасшедшие 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал Батальон "Монако".

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Тендер на покупку штор для вагонов. Фото: Скриншот

Итак, в тендере указано, что железнодорожники хотят приобрести 782 широкие шторы по 7500 грн за штуку. Кроме того, планируется закупить 158 узких солнцезащитных штор по 7 000 грн за штуку.

В сообщении по тендеру отмечается, что в Укрзализныце выставили такие условия сравнив рыночную стоимость комплектов и учитывая цены от предыдущих закупок. Таким образом и была в тендере указана такая "минимальная стоимость".