Укренерго готує позови проти РФ за знищення Каховської ГЕС та для відшкодування збитків

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: УНІАН

Укренерго заявило, що розпочало роботу з двома юридичними компаніями для подання судових позовів проти Росії. Головною метою компанії є притягнення до відповідальності Російської Федерації за цілеспрямовані атаки на українську інфраструктуру, зокрема йдеться про знищення Каховської ГЕС та відшкодування завданих збитків.

Про це повідомляє Укренерго.

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Як вказують у товаристві, обрання юридичних компаній для розробки стратегії судових позовів та арбітражу відбулося за допомогою Платформи Секретаріату Енергетичного співтовариства Pro Bono. Було обрано дві компанії, які нададуть 375 годин юридичної роботи безоплатно.

В Укренерго нагадали, що від початку повномасштабної війни, РФ здійснила понад 50 ударів по об'єктах Укргідроенерго. Відтак компанія втратила близько 2,5 тисяч МВт потужностей.

"Секретаріат Енергетичного співтовариства та Укргідроенерго співпрацюють задля координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти РФ щодо відшкодування інфраструктурних та комерційних збитків, спричинених військовим вторгненням в Україну", — додали в товаристві.

Що відомо про платформу Pro Bono

Платформа Pro Bono була створена у липні минулого року. За даними Укренерго, вона дає можливість юридичним компаніям та незалежним юристам брати участь у відшкодуванні завданих в Україні збитків. Відповідно юристи надають безоплатні години своєї роботи у різних проєктах.

Нагадаємо, російська ракетна атака 2 січня завдала певних пошкоджень українським енергомережам. Втім, загарбникам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми країни.

Додамо, напередодні Диспетчерський центр Укренерго зафіксував рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн.