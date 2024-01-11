Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Укрэнерго готовит иски против РФ за уничтожение Каховской ГЭС и для возмещения убытков arrow

Укрэнерго готовит иски против РФ за уничтожение Каховской ГЭС и для возмещения убытков

11 января 2024 14:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Укрэнерго готовит иски против РФ за уничтожение Каховской ГЭС и для возмещения убытков
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Укрэнерго заявило, что приступило к работе с двумя юридическими компаниями для подачи судебных исков против России. Главной целью компании является привлечение к ответственности Российской Федерации за целенаправленные атаки на украинскую инфраструктуру, в частности, речь идет об уничтожении Каховской ГЭС и возмещении нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Укрэнерго готовит судебные иски против России

Как указывают в обществе, избрание юридических компаний для разработки стратегии судебных исков и арбитража состоялось с помощью Платформы Секретариата Энергетического сообщества Pro Bono. Были выбраны две компании, которые предоставят 375 часов юридической работы бесплатно.

В Укрэнерго напомнили, что с начала полномасштабной войны, РФ нанесла более 50 ударов по объектам Укргидроэнерго. Следовательно, компания потеряла около 2,5 тысяч МВт мощностей.

"Секретариат Энергетического сообщества и Укргидроэнерго сотрудничают в координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против РФ о возмещении инфраструктурного и коммерческого ущерба, нанесенного военным вторжением в Украину", — добавили в обществе.

Что известно о платформе Pro Bono

Платформа Pro Bono была создана в июле прошлого года. По данным Укрэнерго, она дает возможность юридическим компаниям и независимым юристам участвовать в возмещении нанесенного в Украине ущерба. Соответственно юристы предоставляют безвозмездные часы своей работы в разных проектах.

Напомним, российская ракетная атака 2 января нанесла определенные повреждения украинским энергосетям. Впрочем, захватчикам не удалось создать критическую угрозу работе энергосистемы страны.

Добавим, накануне Диспетчерский центр Укрэнерго зафиксировал рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Пока энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистемы дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран.

убытки
Украина
Укрэнерго
Каховская ГЭС
иск
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме