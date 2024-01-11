Укрэнерго готовит иски против РФ за уничтожение Каховской ГЭС и для возмещения убытков

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: УНИАН

Укрэнерго заявило, что приступило к работе с двумя юридическими компаниями для подачи судебных исков против России. Главной целью компании является привлечение к ответственности Российской Федерации за целенаправленные атаки на украинскую инфраструктуру, в частности, речь идет об уничтожении Каховской ГЭС и возмещении нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Как указывают в обществе, избрание юридических компаний для разработки стратегии судебных исков и арбитража состоялось с помощью Платформы Секретариата Энергетического сообщества Pro Bono. Были выбраны две компании, которые предоставят 375 часов юридической работы бесплатно.

В Укрэнерго напомнили, что с начала полномасштабной войны, РФ нанесла более 50 ударов по объектам Укргидроэнерго. Следовательно, компания потеряла около 2,5 тысяч МВт мощностей.

"Секретариат Энергетического сообщества и Укргидроэнерго сотрудничают в координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против РФ о возмещении инфраструктурного и коммерческого ущерба, нанесенного военным вторжением в Украину", — добавили в обществе.

Что известно о платформе Pro Bono

Платформа Pro Bono была создана в июле прошлого года. По данным Укрэнерго, она дает возможность юридическим компаниям и независимым юристам участвовать в возмещении нанесенного в Украине ущерба. Соответственно юристы предоставляют безвозмездные часы своей работы в разных проектах.

Напомним, российская ракетная атака 2 января нанесла определенные повреждения украинским энергосетям. Впрочем, захватчикам не удалось создать критическую угрозу работе энергосистемы страны.

Добавим, накануне Диспетчерский центр Укрэнерго зафиксировал рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Пока энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистемы дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран.