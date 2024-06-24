Масштабна тривога по всій Україні 24 червня— яка загроза

Україну знову охопила масштабна повітряна тривога
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Загроза пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога 24 червня
О 22:18 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі зльотом російського винищувача МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".
Станом на 22:28 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так.
Нагадаємо, російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.
Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.
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