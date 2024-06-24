Масштабна тривога по всій Україні 24 червня— яка загроза

Винищувач МіГ. Фото: з відкритих джерел

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Загроза пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога 24 червня

О 22:18 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі зльотом російського винищувача МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:28 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так.

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.