Масштабная тревога по всей Украине 24 июня — какая угроза

Украину снова охватила масштабная воздушная тревога
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Воздушная тревога 24 июня
В 22:18 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
По состоянию на 22:28 карта воздушных тревог по Украине выглядит так.
Напомним, российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Читайте Новини.LIVE!