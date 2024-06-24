Масштабная тревога по всей Украине 24 июня — какая угроза

Истребитель МиГ. Фото: из открытых источников

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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В 22:18 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 22:28 карта воздушных тревог по Украине выглядит так.

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.