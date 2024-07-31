Олімпіада-2024 в Парижі — розклад турнірів з українцями на 31 липня

Прапороносці України Еліна Світоліна та Михайло Романчук. Фото: НОК

Українські спортсмени братимуть участь у змаганнях з чотирьох видів спорту на Олімпійських іграх у Парижі. Сьогодні п'ятий день Олімпіади-2024, де українці візьмуть участь у таких турнірах, як стрибки у воду, академічне веслування, веслувальний слалом та спортивна гімнастика, багатоборство.

Про це пише Sportarena.

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Українські спортсмени боротимуться за медалі у чотирьох видах

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх, які проходять у Парижі, буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах спорту. У чотирьох із них боротимуться й українські спортсмени — Ксенія Байло та Софія Лискун (стрибки у воду), Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова (академічне веслування), Вікторія Ус (веслувальний слалом), Олег Верняєв та Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, багатоборство).

Станом на сьогодні українці виграли одну медаль на Олімпіаді-2024. Бронзову нагороду у фехтуванні на шаблях здобула Ольга Харлан.

Хто і коли представлятиме Україну на Олімпіаді-2024

О 10:00 спробує пройти кваліфікацію в чоловічій стрільбі з гвинтівки у 50 м з трьох положень Сергій Куліш. Згодом о 12:00 стартують Ксенія Байло та Софія Лискун у стрибках у воду (синхрон вишка 10 метрів) серед жінок, фінал.

О 12:21 розпочнеться турнір із плавання між чоловіками (200 метрів на спині), кфаліфікація Олександр Желтяков.

Турнір із академічного веслування пройде о 12:14. Чоловіки, двійка парна легкої ваги, півфінал — Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

Уже о 13:00 стартуватимуть змагання з тенісу — одиночний та парний розряди:

Марта Костюк (Україна, 12) — Донна Векич (Хорватія, 13) (4-й запуск)

(Україна, 12) — Донна Векич (Хорватія, 13) (4-й запуск) Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Даніель Коллінс / Дезіре Кравчик (США, 4) (5-й запуск)

О 13:38 за участі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дар'ї Верхогляд та Анастасії Коженкової пройде фінал турніру із акадумічного веслування між жінками, четвірки парні.

О 16:30 пройде веслувальний слалом (каное-одиночка). У жіночому півфіналі можна буде повболівати за Вікторію Усс.

О 18:30 відбудеться фінал у спортивній гімнастиці між чоловіками, особисте багатоборство — участь візьмуть Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Ввечері о 21:32 пройде боксерський бій у ваговій категорії до 57 кг. Українець Айдер Абдураїмов змагатиметься з представнком Болгарії та спробує вийти до чвертьфіналу.

Де дивитися Олімпійські ігри 31 липня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 — "Суспільне" — зосередиться на показі українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO транслюватиме футбол, баскетбол і теніс. Решту змагань покаже лінійка телеканалів Eurosport.

Нагадаємо, у більшості видів спорту на Олімпіаді-2024 застосовуються вікові обмеження, проте є й ті, куди допускають зовсім юних учасників. Зокрема, рекордсменом за кількістю таких учасників став скейтбординг. Неповнолітні спортсмени, які прагнуть здобути медаль, беруть участь й у інших змаганнях. Цікаво, що в основному це дівчата.

Раніше ми писали, що в Олімпійському поселенні, скаржаться деякі спортсмени, недостатньо смаженого на грилі м’яса та яєць. Водночас дослідження Nutrition and Running High Mileage Study показало, що 44,4% бігунів на витривалість дотримуються всеїдної дієти, 34,7% — веганської, 20,9% — вегетаріанської.