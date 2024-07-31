Олимпиада-2024 в Париже — расписание турниров с украинцами на 31 июля

Флагоносцы Украины Элина Свитолина и Михаил Романчук. Фото: НОК

Украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по четырем видам спорта на Олимпийских играх в Париже. Сегодня пятый день Олимпиады-2024, где украинцы примут участие в таких турнирах, как прыжки в воду, академическая гребля, гребной слалом и спортивная гимнастика, многоборье.

Об этом пишет Sportarena.

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Украинские спортсмены будут бороться за медали в четырех видах

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх, проходящих в Париже, будет разыграно 18 комплектов медалей в 10 видах спорта. В четырех из них будут бороться и украинские спортсмены — Ксения Байло и София Лыскун (прыжки в воду), Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова (академическая гребли), Виктория Усс (гребный слалом), Олег Верняев и Илья Ковтун (спортивная гимнастика, многоборье).

На сегодня украинцы выиграли одну медаль на Олимпиаде-2024. Бронзовую награду в фехтовании на саблях завоевала Ольга Харлан.

Кто и когда будет представлять Украину на Олимпиаде-2024

В 10:00 попытается пройти квалификацию в мужской стрельбе из винтовки в 50 м из трех положений Сергей Кулиш. Впоследствии в 12:00 стартуют Ксения Байло и София Лыскун в прыжках в воду (синхрон вышка 10 метров) среди женщин, финал.

В 12:21 начнется турнир по плаванию между мужчинами (200 метров на спине), квалификация Александр Желтяков.

Турнир по академической гребле пройдет в 12:14. Мужчины, двойка парная легкого веса, полуфинал — Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Уже в 13:00 будут стартовать соревнования по теннису - одиночный и парный разряды:

Марта Костюк (Украина, 12) — Донна Векич (Хорватия, 13) (4-й запуск)

(Украина, 12) — Донна Векич (Хорватия, 13) (4-й запуск) Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик (США, 4) (5-й запуск)

В 13:38 при участии Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой пройдет финал турнира по академической гребле между женщинами, четверки парные.

В 16:30 пройдет гребной слалом (каноэ-одиночка). В женском полуфинале можно будет поболеть за Викторию Усс.

В 18:30 состоится финал в спортивной гимнастике между мужчинами, личное многоборье — примут участие Илья Ковтун и Олег Верняев.

Вечером в 21:32 пройдет боксерское сражение в весовой категории до 57 кг. Украинец Айдер Абдураимов сразится с представителем Болгарии и попытается выйти в четвертьфинал.

Где смотреть Олимпийские игры 31 июля

Официальный транслятор Олимпиады-2024 — "Суспільне" — сосредоточится на показе украинских атлетов на телеканале "Суспільне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет транслировать футбол, баскетбол и теннис. Остальные соревнования покажет линейка телеканалов Eurosport.

Напомним, в большинстве видов спорта на Олимпиаде-2024 применяются возрастные ограничения, однако есть и те, куда допускают совсем молодых участников. В частности, рекордсменом по числу таких участников стал скейтбординг. Несовершеннолетние спортсмены, стремящиеся получить медаль, принимают участие и в других соревнованиях. Интересно, что в основном это девушки.

Ранее мы писали, что в Олимпийском поселении жалуются некоторые спортсмены, недостаточно жареного на гриле мяса и яиц. В то же время исследование Nutrition and Running High Mileage Study показало, что 44,4% бегунов на выносливость соблюдают всеядную диету, 34,7% — веганскую, 20,9% — вегетарианскую.