Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію arrow

Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію

1 вересня 2024 05:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мешканці окупованих Херсонської та Запорізької областей відмовляються воювати в армії РФ
Бійці армії РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Виявляється, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях не можуть мобілізувати місцевих українців для війни проти України. Мобілізація до лав армії РФ в окупованих областях провалилась. 

Про це 31 серпня повідомляє Центр Національного Спротиву.

Читайте також:

Де найбільше за все відмовляються воювати проти України

В ЦНС зазначають, що в усіх захоплених агресором українських областях виконати план з мобілізації місцевих не вдалось. Нестача мобілізованих за планом становить понад 60%.

Особливої невдачі російські окупанти зазнали на частинах окупованих Запорізької та Херсонської областей.

"Там вдалось зібрати всього декілька десятків місцевих маргіналів", — інформують у ЦНС.

У спротиві акцентують, що мешканці окупованих територій відмовляються йти до російської армії попри важку економічну ситуацію і шалений тиск російської пропаганди. Це своєю чергою красномовно свідчить про рівень підтримки окупантів серед населення.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій передавати до Центру дані про українських зрадників та колаборантів. 

Також важливі новини дня по темі:

 

російські війська Запорізька область Херсонська область окупанти Колаборант окупація війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з кредитки 95,9 тис. грн — на чию сторону став суд

Ексклюзив

06:52 Як та коли закінчиться війна в Україні — ексклюзивний прогноз генерала Бена Годжеса

06:40 Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня

06:32 Це не вб'є дітей — Клопотенко про критику шкільного харчування перед навчальним роком

06:31 БПЛА вразили декілька ГРЕС у Росії — місцева влада завіряє, що пожеж немає

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:30 В Україні сильно впали ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії — алгоритм дій

06:01 Ощадбанк віддав іншій особі чужі 45,9 тис. доларів — що вирішив суд

05:56 Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію

05:28 БПЛА зіпсували ніч жителям 7 областей РФ та Москви — є підозра на удар по Каширській ГРЕС

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з кредитки 95,9 тис. грн — на чию сторону став суд

Ексклюзив

06:52 Як та коли закінчиться війна в Україні — ексклюзивний прогноз генерала Бена Годжеса

06:40 Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня

06:32 Це не вб'є дітей — Клопотенко про критику шкільного харчування перед навчальним роком

06:31 БПЛА вразили декілька ГРЕС у Росії — місцева влада завіряє, що пожеж немає

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:30 В Україні сильно впали ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії — алгоритм дій

06:01 Ощадбанк віддав іншій особі чужі 45,9 тис. доларів — що вирішив суд

05:56 Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію

05:28 БПЛА зіпсували ніч жителям 7 областей РФ та Москви — є підозра на удар по Каширській ГРЕС

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку