Мешканці окупованих Херсонської та Запорізької областей відмовляються воювати в армії РФ

Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію
Виявляється, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях не можуть мобілізувати місцевих українців для війни проти України. Мобілізація до лав армії РФ в окупованих областях провалилась.
Про це 31 серпня повідомляє Центр Національного Спротиву.
Де найбільше за все відмовляються воювати проти України
В ЦНС зазначають, що в усіх захоплених агресором українських областях виконати план з мобілізації місцевих не вдалось. Нестача мобілізованих за планом становить понад 60%.
Особливої невдачі російські окупанти зазнали на частинах окупованих Запорізької та Херсонської областей.
"Там вдалось зібрати всього декілька десятків місцевих маргіналів", — інформують у ЦНС.
У спротиві акцентують, що мешканці окупованих територій відмовляються йти до російської армії попри важку економічну ситуацію і шалений тиск російської пропаганди. Це своєю чергою красномовно свідчить про рівень підтримки окупантів серед населення.
ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій передавати до Центру дані про українських зрадників та колаборантів.
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