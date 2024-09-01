Мешканці окупованих Херсонської та Запорізької областей відмовляються воювати в армії РФ

Бійці армії РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Виявляється, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях не можуть мобілізувати місцевих українців для війни проти України. Мобілізація до лав армії РФ в окупованих областях провалилась.

Про це 31 серпня повідомляє Центр Національного Спротиву.

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В ЦНС зазначають, що в усіх захоплених агресором українських областях виконати план з мобілізації місцевих не вдалось. Нестача мобілізованих за планом становить понад 60%.

Особливої невдачі російські окупанти зазнали на частинах окупованих Запорізької та Херсонської областей.

"Там вдалось зібрати всього декілька десятків місцевих маргіналів", — інформують у ЦНС.

У спротиві акцентують, що мешканці окупованих територій відмовляються йти до російської армії попри важку економічну ситуацію і шалений тиск російської пропаганди. Це своєю чергою красномовно свідчить про рівень підтримки окупантів серед населення.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій передавати до Центру дані про українських зрадників та колаборантів.