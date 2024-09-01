Жители оккупированных Херсонской и Запорожской областей отказываются воевать в армии РФ

Бойцы армии РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Оказывается, что оккупанты на временно захваченных ими территориях не могут мобилизовать местных для войны против Украины. Мобилизация в ряды армии РФ в оккупированных областях провалилась.

Об этом 31 августа сообщает Центр Национального Сопротивления.

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В ЦНС отмечают, что во всех захваченных агрессором украинских областях выполнить план по мобилизации местных не удалось. Нехватка мобилизованных по плану составляет более 60%.

Особую неудачу российские оккупанты потерпели в частях оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

"Там удалось собрать всего несколько десятков местных маргиналов", — информируют в ЦНС.

В сопротивлении акцентируют внимание, что жители оккупированных территорий отказываются идти в российскую армию, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и безумное давление российской пропаганды. Это в свою очередь красноречиво свидетельствует об уровне поддержки оккупантов среди населения.

ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий передавать в Центр данные об украинских изменниках и коллаборантах.