Жители оккупированных Херсонской и Запорожской областей отказываются воевать в армии РФ

Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию
Оказывается, что оккупанты на временно захваченных ими территориях не могут мобилизовать местных для войны против Украины. Мобилизация в ряды армии РФ в оккупированных областях провалилась.
Об этом 31 августа сообщает Центр Национального Сопротивления.
Где больше всего отказываются воевать против Украины
В ЦНС отмечают, что во всех захваченных агрессором украинских областях выполнить план по мобилизации местных не удалось. Нехватка мобилизованных по плану составляет более 60%.
Особую неудачу российские оккупанты потерпели в частях оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
"Там удалось собрать всего несколько десятков местных маргиналов", — информируют в ЦНС.
В сопротивлении акцентируют внимание, что жители оккупированных территорий отказываются идти в российскую армию, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и безумное давление российской пропаганды. Это в свою очередь красноречиво свидетельствует об уровне поддержки оккупантов среди населения.
ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий передавать в Центр данные об украинских изменниках и коллаборантах.
Читайте Новини.LIVE!