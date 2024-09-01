Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию arrow

Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

1 сентября 2024 05:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Жители оккупированных Херсонской и Запорожской областей отказываются воевать в армии РФ
Бойцы армии РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Оказывается, что оккупанты на временно захваченных ими территориях не могут мобилизовать местных для войны против Украины. Мобилизация в ряды армии РФ в оккупированных областях провалилась.

Об этом 31 августа сообщает Центр Национального Сопротивления.

Читайте также:

Где больше всего отказываются воевать против Украины

В ЦНС отмечают, что во всех захваченных агрессором украинских областях выполнить план по мобилизации местных не удалось. Нехватка мобилизованных по плану составляет более 60%.

Особую неудачу российские оккупанты потерпели в частях оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

"Там удалось собрать всего несколько десятков местных маргиналов", — информируют в ЦНС.

В сопротивлении акцентируют внимание, что жители оккупированных территорий отказываются идти в российскую армию, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и безумное давление российской пропаганды. Это в свою очередь красноречиво свидетельствует об уровне поддержки оккупантов среди населения.

ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий передавать в Центр данные об украинских изменниках и коллаборантах.

Также важные новости дня по теме:

 

российские войска Запорожская область Херсонская область оккупанты Коллаборант оккупация война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в начале сентября

06:32 Это не убьет детей — Клопотенко о критике школьного питания перед учебным годом

06:31 БПЛА поразили несколько ГРЭС в России — местные власти заверяют, что пожаров нет

06:30 В Украине сильно упали цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в начале сентября

06:10 Как узнать размер своей будущей пенсии — алгоритм действий

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:01 Ощадбанк отдал другой особе чужие 45,9 тыс. долларов — что решил суд

05:56 Украинцы с оккупированных территорий не хотят воевать за РФ — агрессор провалил мобилизацию

05:28 БПЛА испортили ночь жителям 7 областей РФ и Москвы — есть подозрение на удар по Каширской ГРЭС

05:05 Погода в первый день осени в Украине — что прогнозируют синоптики на сегодня

04:40 Мошенники наживаются на семьях украинских пленных — Омбудсмен посоветовал, как уберечься

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку