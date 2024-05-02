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Українці у 75 тис. разів частіше стали перетинати кордон за останні п'ять днів

2 травня 2024 19:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Українці у 75 тис. разів частіше стали перетинати кордон за останні п'ять днів
Черги на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба України
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Українці активно повертаються додому напередодні Великодня. Зокрема, за останні 5 днів пасажиропотік зріс.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Якщо минулого тижня рух коливався на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках і не було суттєвої переваги ні на в'їзд у країну, ні на виїзд, то з суботи потік зріс. У суботу, 27 квітня, кордон перетнули 110 тисяч людей, в неділю — 105 тисяч, у понеділок-вівторок він знизився до рівня 90 тисяч за добу, а в середу становив трохи більше, ніж 95 тисяч громадян. 

Усі ці 5 днів чітко прослідковується перевага в'їзду до України, особливо наших громадян. Вони становлять 80-85% тих, хто перетинає кордон.

 

"На 75 тисяч разів більше за ці 5 днів громадяни України перетинали кордон саме на в'їзд в Україну. В цьому випадку це, звісно, великодні свята, бо якщо порівняти пасажиропотік з великодніми святами за західним обрядом — місяць тому, — то також пасажиропотік зростав і перевага була саме в’їзду в Україну. Потім він знизився знову до своїх звичних показників і не коливався весь цей час", — додав Демченко.

Нагадаємо, сьогодні вранці черги на кордоні України утворилися на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликали при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині прикордонники та митники виявили спробу контрабанди сигарет у 31-річного українця, який намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок цигарок. 

Також ми писали, що на Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги порушник оцінював у шість тисяч доларів.

прикордонники
черги на кордоні
Великдень-2024

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