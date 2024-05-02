Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцы в 75 тыс. раз чаще стали пересекать границу за последние пять дней arrow

Украинцы в 75 тыс. раз чаще стали пересекать границу за последние пять дней

2 мая 2024 19:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Украинцы в 75 тыс. раз чаще стали пересекать границу за последние пять дней
Очереди на границе. Фото: Государственная пограничная служба Украины
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинцы активно возвращаются домой в канун Пасхи. В частности, за последние 5 дней пассажиропоток вырос.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Читайте также:

Динамика движения на пунктах пропуска в канун Пасхи

Если на прошлой неделе движение колебалось на уровне 80-85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях и не было существенного преимущества ни на въезд в страну, ни на выезд, то с субботы поток вырос. В субботу, 27 апреля, границу пересекли 110 тысяч человек, в воскресенье — 105 тысяч, в понедельник-вторник она снизилась до уровня 90 тысяч в сутки, а в среду составляла чуть больше 95 тысяч граждан.

Все эти 5 дней четко прослеживается преимущество въезда в Украину, особенно наших граждан. Они составляют 80-85% пересекающих границу.

 

"На 75 тысяч раз больше этих 5 дней граждане Украины пересекали границу именно на въезд в Украину. В этом случае это, конечно, пасхальные праздники, потому что если сравнить пассажиропоток с пасхальными праздниками по западному обряду — месяц назад, — то также пассажиропоток рос и преимущество было именно въезда в Украину. Затем он снизился снова до своих привычных показателей, и не колебался все это время", — добавил Демченко.

Напомним, сегодня утром очереди на границе Украины образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей призвали при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине пограничники и таможенники обнаружили попытку контрабанды сигарет у 31-летнего украинца, пытавшегося незаконно вывезти в Польшу 130 пачек сигарет.

Также мы писали, что в Винницкой области пограничники разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу. Свои услуги нарушитель оценивал в шесть тысяч долларов.

пограничники
очереди на границе
Пасха-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри