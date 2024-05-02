Украинцы в 75 тыс. раз чаще стали пересекать границу за последние пять дней

Очереди на границе. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинцы активно возвращаются домой в канун Пасхи. В частности, за последние 5 дней пассажиропоток вырос.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Если на прошлой неделе движение колебалось на уровне 80-85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях и не было существенного преимущества ни на въезд в страну, ни на выезд, то с субботы поток вырос. В субботу, 27 апреля, границу пересекли 110 тысяч человек, в воскресенье — 105 тысяч, в понедельник-вторник она снизилась до уровня 90 тысяч в сутки, а в среду составляла чуть больше 95 тысяч граждан.

Все эти 5 дней четко прослеживается преимущество въезда в Украину, особенно наших граждан. Они составляют 80-85% пересекающих границу.

"На 75 тысяч раз больше этих 5 дней граждане Украины пересекали границу именно на въезд в Украину. В этом случае это, конечно, пасхальные праздники, потому что если сравнить пассажиропоток с пасхальными праздниками по западному обряду — месяц назад, — то также пассажиропоток рос и преимущество было именно въезда в Украину. Затем он снизился снова до своих привычных показателей, и не колебался все это время", — добавил Демченко.

Напомним, сегодня утром очереди на границе Украины образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей призвали при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине пограничники и таможенники обнаружили попытку контрабанды сигарет у 31-летнего украинца, пытавшегося незаконно вывезти в Польшу 130 пачек сигарет.

Также мы писали, что в Винницкой области пограничники разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу. Свои услуги нарушитель оценивал в шесть тысяч долларов.