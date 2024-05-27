Українці стали рідше губити телефони, але крадії не сплять — які бренди цікавлять злодіїв

Зловмисник намагається вкрасти телефон. Фото: pixabay

З початку 2024 року українці втратили майже сім тисяч телефонів, це у 1,3 разуи менше, ніж минулоріч. За даними Міністерства внутрішніх справ, найчастіше гублять або викрадають телефони брендів Xiaomi, Samsung та Iphone.

Про це повідомляє Опендатабот у понеділок, 27 травня.

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Українці втратили вже більш ніж 6,6 тисячі телефонів за 2024 рік

За даними МВС, за чотири місяці 2024 року українці втратили більш ніж 6,6 тисячі телефонів. Кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року — це у 2,5 разу менше, ніж за відповідний період у 2021, та у 1,3 разу менше, ніж минулоріч. Загалом у 2023 році було викрадено та втрачено понад 29 тисяч гаджетів.

Кількість втрачених та викрадених телефонів у 2024 році. Фото: Опендатабот

Де в Україні найчастіше втрачають телефони

Опандатабот повідомляє, що найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 790 випадків, це 11,9% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина — 582 випадки, третє місце посідає Запорізька область із 566 випадками.

До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів.

Де найчастіше втрачали, викрадали телефони. Фото: Опендабот

Найчастіше люди втрачають Xiaomi, Samsung та Iphone

Найбільш популярні моделі телефонів серед злодіїв не змінюються вже протягом останніх трьох років — це Xiaomi, Samsung та Iphone.

"Цьогоріч було викрадено або втрачено більше 2,2 тисячі Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі Iphone (14.2%)", — йдеться в повідомленні.

Найпопулярніші бренди втрачених телефонів у 2024 році. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, що у Голосіївському районі затримали зловмисницю, яка вкрала сумку у перехожої та втекла. Згодом вона також намагалася втекти з грошима відвідувачки ресторану.

Як стало відомо, в Україні планують декриміналізувати дрібні крадіжки, вартість яких не перевищує 4 552 гривень. Відповідний законопроєкт №11068 пройшов перше читання в парламенті.