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Украинцы стали реже терять телефоны, но воры не спят — какие бренды интересуют злоумышленников

27 мая 2024 16:47
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Украинцы стали реже терять телефоны, но воры не спят — какие бренды интересуют злоумышленников
Злоумышленник пытается украсть телефон. Фото: pixabay
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

С начала 2024 года украинцы потеряли почти семь тысяч телефонов, это в 1,3 раза меньше, чем в прошлом. По данным Министерства внутренних дел, чаще всего теряют или воруют телефоны брендов Xiaomi, Samsung и Iphone.

Об этом сообщает Опендатабот в понедельник, 27 мая.

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Украинцы потеряли уже более 6,6 тысячи телефонов за 2024 год

По данным МВД, за четыре месяца 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тысячи телефонов. Количество угонов и потерь смартфонов уменьшается год от года — это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021 году, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом. Всего в 2023 году было похищено и потеряно более 29 тысяч гаджетов.

Украинцы стали реже губить телефоны, но воры бодрствуют — какие бренды интересуют воров - фото 1
Количество утраченных и украденных телефонов в 2024 году. Фото: Опендатабот

Где в Украине чаще всего теряют телефоны

Опандатабот сообщает, что наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году в Киеве — 790 случаев, это 11,9% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина — 582 случая, третье место занимает Запорожская область с 566 случаями.

К сравнению, в 2023 году Донбасса лидировала по количеству похищенных или потерянных телефонов.

Украинцы стали реже губить телефоны, но воры не спят - какие бренды интересуют воров - фото 2
Где чаще всего теряли, крали телефоны. Фото: Опендабот

Чаще всего люди теряют Xiaomi, Samsung и Iphone

Самые популярные модели телефонов среди воров не меняются уже последние три года — это Xiaomi, Samsung и Iphone.

"В этом году было похищено или потеряно более 2,2 тысячи Xiaomi (33.8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов Samsung (21.6%) и чуть меньше тысячи Iphone (14.2%)", — говорится в сообщении.

Украинцы стали реже губить телефоны, но воры не спят - какие бренды интересуют воров - фото 3
Самые популярные бренды потерянных телефонов в 2024 году. Фото: Опендатабот

Напомним, что в Голосеевском районе задержали злоумышленницу, которая украла сумку у прохожей и скрылась. Впоследствии она также пыталась скрыться с деньгами посетительницы ресторана.

Как стало известно, в Украине планируется декриминализировать мелкие кражи, стоимость которых не превышает 4 552 гривни. Соответствующий законопроект №11068 прошел первое чтение в парламенте.

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