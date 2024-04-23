Українці масово перереєстровують та дарують автомобілі — попит зріс майже вдвічі

Перереєстрація автомобілів. Фото: hsc.gov.ua

У сервісних центрах МВС відзначається суттєве зростання кількості перереєстрацій авто за договорами купівлі-продажу та дарування. Особливо активізувалися автовласники з початку квітня.

Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

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За інформацією Головного сервісного центру МВС, у квітні кількість реєстраційних операцій зросла одразу на 42%.

Якщо за весь березень перереєстрували на нових власників за договором купівлі-продажу 74 389 авто, то з початку квітня — вже 110 997. Також зазначається, що у п'ять разів збільшилась кількість перереєстрацій за договором дарування — із 444 в березні до 2564 у квітні.

Фото із сайту головного сервісного центру МВС

Якщо за перший тиждень квітня перереєстрацію пройшли 43 578 авто, а за другий — 48 786, то за третій — вже 61 816.

Як відомо, вартість перереєстрації авто в Україні за договором купівлі-продажу складає 755 гривень без урахування видачі номерів.

Документи, необхідні для перереєстрації авто

паспорт громадянина України (або посвідка на тимчасове чи постійне проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

техпаспорт на транспортний засіб;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Договір дарування авто можна оформити як у сервісному центрі МВС, так і в нотаріуса.

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Також повідомлялось, що біженці з України, які перебувають у Німеччині, мають перереєструвати автомобілі. У протилежному випадку — порушників зобов'яжуть заплатити штраф.