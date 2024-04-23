Українці масово перереєстровують та дарують автомобілі — попит зріс майже вдвічі
У сервісних центрах МВС відзначається суттєве зростання кількості перереєстрацій авто за договорами купівлі-продажу та дарування. Особливо активізувалися автовласники з початку квітня.
Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.
Причини масової перереєстрації автомобілів
За інформацією Головного сервісного центру МВС, у квітні кількість реєстраційних операцій зросла одразу на 42%.
Якщо за весь березень перереєстрували на нових власників за договором купівлі-продажу 74 389 авто, то з початку квітня — вже 110 997. Також зазначається, що у п'ять разів збільшилась кількість перереєстрацій за договором дарування — із 444 в березні до 2564 у квітні.
Якщо за перший тиждень квітня перереєстрацію пройшли 43 578 авто, а за другий — 48 786, то за третій — вже 61 816.
Як відомо, вартість перереєстрації авто в Україні за договором купівлі-продажу складає 755 гривень без урахування видачі номерів.
Документи, необхідні для перереєстрації авто
- паспорт громадянина України (або посвідка на тимчасове чи постійне проживання);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- техпаспорт на транспортний засіб;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
Договір дарування авто можна оформити як у сервісному центрі МВС, так і в нотаріуса.
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Також повідомлялось, що біженці з України, які перебувають у Німеччині, мають перереєструвати автомобілі. У протилежному випадку — порушників зобов'яжуть заплатити штраф.
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