Украинцы массово перерегистрируют и дарят автомобили — спрос вырос почти вдвое
В сервисных центрах МВД отмечается значительный рост количества перерегистраций авто по договорам купли-продажи и дарения. Особенно активизировались автовладельцы с начала апреля.
Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Причины массовой перерегистрации автомобилей
По информации Главного сервисного центра МВД, в апреле количество регистрационных операций выросло сразу на 42%.
Если за весь март перерегистрировали на новых владельцев по договору купли-продажи 74 389 авто, то с начала апреля уже 110 997. Также отмечается, что в пять раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения — с 444 в марте до 2 564 в апреле.
Если за первую неделю апреля перерегистрацию прошли 43 578 авто, а за вторую — 48 786, то за третью — уже 61 816.
Стоимость перерегистрации авто в Украине по договору купли-продажи составляет 755 гривен без учета выдачи номеров.
Документы, необходимые для перерегистрации авто
- паспорт гражданина Украины (или вид на временное или постоянное проживание);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- техпаспорт на транспортное средство;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Договор дарения авто можно оформить как в сервисном центре МВД, так и нотариуса.
Ранее мы писали о том, как влияет база уклонистов Армор на переоформление авто и недвижимости.
Также сообщалось, что находящиеся в Германии беженцы из Украины должны перерегистрировать автомобили. В противном случае нарушителей обязут заплатить штраф.
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