Украинцы массово перерегистрируют и дарят автомобили — спрос вырос почти вдвое

Перерегистрация автомобилей. Фото: hsc.gov.ua

В сервисных центрах МВД отмечается значительный рост количества перерегистраций авто по договорам купли-продажи и дарения. Особенно активизировались автовладельцы с начала апреля.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

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По информации Главного сервисного центра МВД, в апреле количество регистрационных операций выросло сразу на 42%.

Если за весь март перерегистрировали на новых владельцев по договору купли-продажи 74 389 авто, то с начала апреля уже 110 997. Также отмечается, что в пять раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения — с 444 в марте до 2 564 в апреле.

Фото с сайта главного сервисного центра МВД

Если за первую неделю апреля перерегистрацию прошли 43 578 авто, а за вторую — 48 786, то за третью — уже 61 816.

Стоимость перерегистрации авто в Украине по договору купли-продажи составляет 755 гривен без учета выдачи номеров.

Документы, необходимые для перерегистрации авто

паспорт гражданина Украины (или вид на временное или постоянное проживание);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

техпаспорт на транспортное средство;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Договор дарения авто можно оформить как в сервисном центре МВД, так и нотариуса.

Ранее мы писали о том, как влияет база уклонистов Армор на переоформление авто и недвижимости.

Также сообщалось, что находящиеся в Германии беженцы из Украины должны перерегистрировать автомобили. В противном случае нарушителей обязут заплатить штраф.