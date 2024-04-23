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Украинцы массово перерегистрируют и дарят автомобили — спрос вырос почти вдвое

23 апреля 2024 18:59
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Украинцы массово перерегистрируют и дарят автомобили — спрос вырос почти вдвое
Перерегистрация автомобилей. Фото: hsc.gov.ua
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В сервисных центрах МВД отмечается значительный рост количества перерегистраций авто по договорам купли-продажи и дарения. Особенно активизировались автовладельцы с начала апреля.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

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По информации Главного сервисного центра МВД, в апреле количество регистрационных операций выросло сразу на 42%.

Если за весь март перерегистрировали на новых владельцев по договору купли-продажи 74 389 авто, то с начала апреля уже 110 997. Также отмечается, что в пять раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения — с 444 в марте до 2 564 в апреле.

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Фото с сайта главного сервисного центра МВД

Если за первую неделю апреля перерегистрацию прошли 43 578 авто, а за вторую — 48 786, то за третью — уже 61 816.

Стоимость перерегистрации авто в Украине по договору купли-продажи составляет 755 гривен без учета выдачи номеров.

Документы, необходимые для перерегистрации авто

  • паспорт гражданина Украины (или вид на временное или постоянное проживание);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • техпаспорт на транспортное средство;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Договор дарения авто можно оформить как в сервисном центре МВД, так и нотариуса.

Ранее мы писали о том, как влияет база уклонистов Армор на переоформление авто и недвижимости.

Также сообщалось, что находящиеся в Германии беженцы из Украины должны перерегистрировать автомобили. В противном случае нарушителей обязут заплатить штраф.

авто
мобилизация
уклонисты

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